قال مدير إدارة الحضانة العائلية بوزارة الشؤون الاجتماعية د.خالد العجمي أول من أمس إن الكويت رائدة في حماية الطفل والمحافظة على حقوقه ومكتسباته وتولي هذه الفئة اهتماما كبيرا.



وأضاف مدير ادارة الحضانة العائلية في ورقة بعنوان «مشروع الأم البديلة بدار الأطفال التابع لمجمع دور الرعاية الاجتماعية» أثناء انعقاد المؤتمر العربي- الأفريقي الأول للمسؤولية المجتمعية نحو حقوق الطفل بالخرطوم، ان الكويت تسعى جاهدة نحو توفير الرعاية الإيوائية الشاملة للأطفال المودعين بدور الرعاية الاجتماعية من خلال برامج نوعية وتربوية تساعد في تنشئة هؤلاء الاطفال تنشئة سليمة.



وأشار العجمي الى أهم النتائج الإيجابية لهذا المشروع على هؤلاء الأطفال، وهو اكتسابهم السلوكيات السليمة والصحيحة ومساعدتهم نحو الاستقرار النفسي والاجتماعي وخلق ارتباط اسري لديهم من خلال تواجد أم بديلة على مدار الأسبوع.



وأضاف «هذا المشروع ساهم في ارتفاع التحصيل الدراسي للأطفال بشكل واضح ولافت وارتفاع القدرة المعرفية والإلمام بالعادات والتقاليد السليمة».



وانطلقت بالخرطوم أول من امس أعمال المؤتمر العربي- الأفريقي الأول للمسؤولية المجتمعية نحو حقوق الطفل الأساسية من منظور التنمية المستدامة بمشاركة منظمات دولية وإقليمية للقضاء على معاناة الأطفال من سوء تغذية وتقزم وفاقدي السند إلى جانب التسرب المدرسي والتسول المنظم.



ويستمر المؤتمر لثلاثة أيام ويناقش 36 ورقة حول قضايا الطفولة المختلفة.