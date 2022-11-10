عزز نابولي صدارته لترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوز عاشر تواليا الثلاثاء، وهذه المرة على حساب ضيفه إمبولي 2-0، ضمن افتتاح منافسات المرحلة الرابعة عشرة من الـ «سيري أ».

وأحرز هدفي المباراة المكسيكي هيرفينغ لوزانو من ركلة جزاء (69)، والپولندي بيوتر زيلينسكي (88)، ليرفعا رصيد فريقهما إلى 38 نقطة في المركز الأول، وبفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه ميلان الذي تعثر أمام كريمونيزي المتواضع 0-0، وشرع الباب أمام إزاحته من الوصافة.

ويحلق نابولي في الصدارة ساعيا إلى لقبه الثالث في تاريخه والأول منذ موسم 1989-1990، وهو الفريق الوحيد الذي لم يتذوق طعم الخسارة حتى الآن في الدوري هذا الموسم.

ودخل نابولي المباراة بمعنويات عالية عقب فوزه الثمين على مضيفه ومطارده المباشر السابق أتالانتا 2-1 السبت.

ويقدم نابولي عروضا رائعة بتسجيله 12 انتصارا وتعادلين في الدوري، في المقابل، بقي إمبولي على نقاطه الـ 14 في المركز الرابع عشر، خصوصا أنه أكمل المباراة منقوصا منذ الدقيقة الرابعة والسبعين، بعد طرد مدافعه سيباستيانو لوبيرتو.

وقال مدرب نابولي لوتشانو سباليتي بعد المباراة إن«الطريق أمامنا ما زال طويلا وهناك عقبات كثيرة، علينا مواصلة الزخم وإدراك أهمية التحديات المقبلة».

وفي مباراة ثانية، تعادل سبيزيا مع ضيفه أودينيزي 1-1، وبهذا التعادل ارتقى سبيزيا إلى المركز السادس عشر مع عشر نقاط، فيما بقي أودينيزي ثامنا مع 24 نقطة.

إلى ذلك، فرط ميلان بالحفاظ محصنا على المركز الثاني عندما تعادل 0-0 أمام مضيفه كريمونيزي من المركز الثامن عشر.

وبات ميلان مع 30 نقطة، فاتحا الباب أمام ملاحقه لاتسيو مع 27 نقطة الذي يلعب اليوم أمام مونزا الصاعد حديثا.

وكان ميلان انتزع المركز الثاني من أتالانتا في المرحلة الماضية.

واستعاد النادي توازنه عقب خسارته المفاجئة أمام تورينو 1-2 في المرحلة قبل الماضية، بفوز صعب على ضيفه سبيزيا بالنتيجة ذاتها السبت.

ألمانيا

إلى ذلك، ابتعد بايرن ميونيخ مؤقتا في صدارة بطولة ألمانيا لكرة القدم بفوزه الساحق على ضيفه فيردر بريمن 6-1 ضمن منافسات المرحلة الرابعة عشرة التي شهدت سقوط بوروسيا دورتموند أحد رباعي المقدمة أمام ڤولفسبورغ 0-2، ليرفع البايرن رصيده الى 31 نقطة في قمة الترتيب.

وتلقى بايرن ميونيخ ضربة قوية بإصابة ساديو ماني في الركبة اثر كرة مشتركة فلم يكمل المباراة وحل بدلا منه لوروا ساني، ولم تعرف مدى إصابة ماني وما اذا كانت ستمنعه من المشاركة في صفوف منتخب السنغال في نهائيات كأس العالم التي تنطلق بعد 12 يوما.

إلى ذلك، ثأر ڤولفسبورغ الذي يقوده المدرب الكرواتي نيكو كوڤاتش لخسارته الثقيلة أمام دورتموند 1-6 في 16 أبريل الماضي فتغلب عليه بهدفين نظيفين.

وبقي دورتموند رابعا برصيد 25 نقطة متخلفا بفارق 6 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر.