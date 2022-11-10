أوصت اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس برئاسة د.حسن كمال برفض اقتراح عدد من الأعضاء السابقين بشأن طلب إلغاء قرار المجلس البلدي الخاص بمنع نقل المحولات في المناطق المنظمة. وقال كمال ان اللجنة أبقت على جدول أعمالها الاقتراح المقدم من العضو فهد العبدالجادر، بشأن العقارات المهجورة، كما أبقت طلب تعديل الملاحظة الواردة في بند الملاحظات الخامس عشر من جدول توزيع قسائم المخطط التنظيمي الخاص بمشروع تنظيم القطعة 1و2 بمنطقة السالمية المركز الإداري والتجاري الخاص. وأضاف أن اللجنة أبقت على جدول أعمالها طلب الموافقة النهائية على مشروع القطع التنظيمية لأجزاء العقارات غير المنظمة بالقطعة رقم 9 في منطقة الفنيطيس ضمن محافظة مبارك الكبير، كما أبقت على جدول أعمالها تخصيص أراض حكومية لصالح وزارة الصحة لبناء مستشفيات أهلية بمختلف محافظات الكويت، وذلك لدعوة العديد من الجهات ذات الاختصاص مثل «الصحة» و«المالية» وإدارة المخطط الهيكلي.