كشفت البلدية عن تلقي قسم طوارئ الخط المباشر 139 بمراقبة النقليات بإدارة الخدمات العامة وخدمة 24727732 واتساب الشكاوى 1597 شكوى من جميع المحافظات، وذلك من خلال إحصائية صادرة من إدارة الخدمات العامة عن شهر أكتوبر الماضي.



وأوضحت البلدية أن الشكاوى تتعلق بوجود مخلفات قمامة وأثاث مستعمل في الساحات وأمام المنازل وسكن عزاب ورمي أنقاض تعوق الطريق وسقوط أشجار وباعة جائلين، وسيارات مهملة وقوارب، فضلا عن تزويد المواطنين بأرقام وهواتف مراكز البلدية بالمحافظات.



وأشارت إلى تلقي 290 شكوى تتعلق بمحافظة الأحمدي، و270 شكوى في الجهراء، 292 لمبارك الكبير إلى جانب تلقي 240 بالفروانية، و217 شكوى بحولي، فضلا عن تلقي 288 بالعاصمة، مبينا أن جميع الشكاوى التي يتم استقبالها عبر خدمة الواتساب، وخدمة الخط المباشر من قسم الطوارئ التابع لإدارة الخدمات تتم متابعتها من قبل موظفي الخط بعد تحويلها إلى جهات الاختصاص في البلدية طبقا للمحافظات، فضلا عن التأكد من الإجراءات التي تم اتخاذها للتواصل مع الشاكي واطلاعه على تلك الإجراءات.



وذكرت أن موظفي قسم الطوارئ التابع لإدارة الخدمات العامة يعملون على مدار 24 ساعة للتعامل مع الشكاوى المتلقاة، مؤكدة في هذا الصدد على تحريك آليات ومعدات في حال وجود الحالات الطارئة في مختلف المحافظات التي تستوجب الحل الفوري للعمل على حلها.