غاب البيض عن مائدة السوريين كغيره من المواد الغذائية التي بات شراؤها خارج متناول اليد، حيث يتراوح سعر البيضة الواحدة حول 600 ليرة، ما يعني ان الطبق قد يصل سعره الى 18 ألف ليرة، بحسب تقرير لصحيفة «الوطن» الموالية.



وبغـيــاب البـيــض يحذف السوريون وجبة «مفركة البطاطا» من قائمة اطباقهم بعد ان كانت تعتبر وجبة الفقراء، وتختفي كذلك معظم الأكلات التي كان البيض يعد مادة أساسية فيها.



وتقول أم هبة: إن تكلفة طبخة المفركة باتت يحسب لها حساب بعد أن كانت الأكلة المفضلة عند ربات البيوت خصوصا الموظفات منهن.

وباتت مكوناتها عالية الكلفة هذه الايام، فكل 10 بيضات سعرها 6 آلاف ليرة، وكيلو البطاطا 2500 ليرة، ناهيك عن كمية قليلة من البصل (3800 للكيلو) وتكلفة الغاز والزيت لتصل تكلفة الطبخة نحو 12 ألف ليرة.

وقالت: من يصدق أن أكلة الفقير أصبحت بكلفة 10% من الراتب! اذ تشير الاحصائيات الى ان رواتب الموظفين تتراوح بين 100 و150 الف ليرة، وقس على ذلك باقي الطبخات التي تتألف من البيض بشكل أساسي، فيما باتت الوجبات التي تتضمن اللحم حلما للكثيرين.