ضمن عدد من الجهات والهيئات والمؤسسات الخيرية، شاركت مبرة العوازم الخيرية في حفل تدشين مسابقة نسيمات الخزامي لحفظ النعمة (ابتكار واستدامة) لطلاب المرحلة الثانوية في منطقة العاصمة التعليمية، والتي اقيمت في مدرسة بحرة الابتدائية بنات بمنطقة اليرموك.

وقال رئيس مبرة العوازم الخيرية حمد زيد سعود البسيس في تصريح صحافي إن المبرة تحرص وبشدة على المشاركة في تلك الفعاليات التي تدعم أبناءنا الطلبة، وتشجعهم على المشاركة في المسابقات، التي تسهم في خلق روح المنافسة وتعزز مفهوم الابتكار في نفوسهم.

كما توجه البسيس بالشكر لوزارة التربية، ومختلف الجهات الراعية، على قيامهم بهذه المسابقة المميزة والتي تستهدف رفع الوعي المجتمعي بقيمة حفظ النعمة، داعياً إلى دعم وتعزيز تلك الفعاليات، التي تعزز مفهوم الحد من فقد وهدر الغذاء، وتشجع على تبني السلوكيات الإيجابية والترشيد في استهلاك الطعام.

هذا وتشارك مبرة العوازم الخيرية في مختلف الفعاليات والمشروعات الخيرية الكبرى، التي تتبناها الجهات والمؤسسات الخيرية الحكومية والأهلية بدولة الكويت، ضمن استراتيجيتها الخاصة بدعم الجهود التي تبرز دور العمل الخيري والإنساني الكويتي، برعاية سمو أمير البلاد وولي عهده حفظهما الله وسدد على طريق الخير خطاهم.