قال النائب د.عبد العزيز الصقعبي، إن تكويت القضاء مطلب دستوري سياسي مستحق ولا يمكن الوصول إليه دون قبول دفعات كبيرة من الكفاءات القانونية الكويتية.

وتابع: على مجلس القضاء النظر في أعداد المقبولين الدفعة الأخيرة، ورفعه للحد الأقصى الممكن لذلك.