twitter facebook whatsapp viber telegram email أكد أنه لا يمكن الوصول إليه دون قبول دفعات كبيرة من الكفاءات القانونية الكويتية الصقعبي: تكويت القضاء مطلب دستوري سياسي مستحق الخميس 2022/11/10 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2528 A+ A- استمع د.عبد العزيز الصقعبي قال النائب د.عبد العزيز الصقعبي، إن تكويت القضاء مطلب دستوري سياسي مستحق ولا يمكن الوصول إليه دون قبول دفعات كبيرة من الكفاءات القانونية الكويتية. وتابع: على مجلس القضاء النظر في أعداد المقبولين الدفعة الأخيرة، ورفعه للحد الأقصى الممكن لذلك.