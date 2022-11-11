

قدمت عضو المجلس البلدي م.علياء الفارسي اقتراحا بنقل وتخصيص موقع جديد للاستعمالات والأنشطة المتواجدة بمنطقة شرق الضجيج وجنوب ضاحية خيطان الجنوبي شمال القاعة الأميرية في المطار. ​وقالت الفارسي في اقتراحها: انطلاقا من دور المجلس البلدي في المساهمة برسم السياسة العمرانية ومراقبة المظهر الحضاري للكويت وبالنظر الى منطقة شرق الضجيج، وجنوب منطقة خيطان نجد المشهد من الجو لا يليق بالكويت، فقد أسيء استخدام تلك المنطقة بشكل واضح حيث تنتشر أعداد كبيرة من البقع الزيتية والشاحنات الثقيلة والآليات ومعدات البناء، كما تحولت المنطقة الى كراجات تصليح وتغيير زيوت وإطارات وتخزين بالمنطقة المكشوفة، والتي تقع أسفل المسارات الجوية لهبوط طائرات ضيوف الكويت وما يتركه ذلك المشهد الجوي غير الحضاري من انطباعات سلبية بالإضافة إلى تشويه المنظر العام لمطار الكويت الدولي. لذا أقترح:



٭ حصر وتحديد الاستعمالات والأنشطة في المنطقة المشار إليها.



٭ قيام الجهاز التنفيذي للبلدية وبالتعاون مع المجلس البلدي بدراسة تخصيص موقع بديل لتلك الأنشطة بعيدا عن المنطقة المشار إليها.