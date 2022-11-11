

قدم عضو المجلس البلدي د.حسن كمال اقتراحا بترخيص المبرات في المباني الاستثمارية.



وقال كمال في اقتراحه: من متطلبات وزارة الشؤون عند التقدم بإشهار مبرة توفير مقر مستقل خاص بالمبرة بمساحة 250 مترا مربعا، وتسمح البلدية بترخيص المبرات فقط في المباني التجارية مع العلم أن المبرات نشاطها اجتماعي خيري وغير تجاري، بالإضافة إلى صعوبة توفير المساحة المطلوبة.



لذا، أقترح السماح بترخيص المبرات المشهرة من قبل وزارة الشؤون من ضمن الأنشطة المسموحة في المباني الاستثمارية، وذلك بعد التنسيق مع «الشؤون» والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.