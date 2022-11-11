يتجدد الصراع بين المتصدر أرسنال ومطارده مان سيتي غدا السبت في انطلاق منافسات المرحلة الـ 15 من الدوري الانجليزي الممتاز، حيث يحل الأول في ضيافة ولفرهامبتون، ويستقبل الثاني منافسه برينتفورد.



ويلعب كذلك ليفربول مع ساوثمبتون، وتوتنهام مع ليدز يونايتد، ونيوكاسل مع تشلسي، وبورنموث مع إيفرتون، ونوتنغهام فورست مع كريستال بالاس، ووست هام مع ليستر سيتي.

وفي مسابقة كأس الرابطة، ودع تشلسي المسابقة بسقوطه أمام مضيفه مان سيتي بهدفين نظيفين سجلهما رياض محرز (53) وجوليان ألفاريس (58).



ولم تكن حال أرسنال أفضل من جاره تشلسي، وودع المسابقة مبكرا بخسارته أمام ضيفه برايتون 1-3. وخرج توتنهام بخسارته أمام مضيفه نوتنغهام 0-2.



وخرج وست هام يونايتد بخسارته أمام ضيفه بلاكبيرن روفرز من «التشامبيونشيب» 9-10 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 2-2 في الوقت الأصلي.

وفرض حارس المرمى الايرلندي الشمالي كاومهين كيليهير نفسه نجما في مباراة فريقه ليفربول حامل اللقب أمام ضيفه ديربي كاونتي من «التشامبونشيب» وقاده إلى الفوز 3-2 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.



وفي إسبانيا، سقط أتلتيكو مدريد في فخ الهزيمة أمام مايوركا بهدف نظيف سجله خاومي فيدات عند الدقيقة 15، وذلك ضمن المرحلة الـ 14 من الدوري الإسباني.



وعمق ريال سوسييداد جراح إشبيلية 2-1، وعاد فياريال إلى سكة الانتصارات بفوزه على مضيفه إسبانيول 1-0، فيما فاز ألميريا على ضيفه خيتافي بذات النتيجة.



اما في ايطاليا، فقد حقق إنتر فوزا كاسحا على بولونيا 6-1 ضمن المرحلة الـ 14 من الدوري الإيطالي. وفي بقية اللقاءات، فاز ليتشي على أتالانتا 2-1، وفيورنتينا على ساليرنيتانا 2-1، وتورينو على سمبدوريا 2-0، وتعادل روما مع ساسوولو 1-1.



هذا، وتنطلق اليوم منافسات المرحلة الـ 15 من المسابقة بإقامة لقاء وحيد يجمع بين إمبولي وضيفه كريمونيسي، فيما تستكمل المباريات غدا، حيث يلتقي المتصدر نابولي مع أودينيزي، وسمبدوريا مع ليتشي، وبولونيا مع ساسوولو.



وفي المانيا، يسعى بوروسيا دورتموند إلى استعادة نغمة الانتصارات عندما يحل ضيفا على بوروسيا مونشنغلادباخ اليوم في افتتاح المرحلة الـ 15 من الدوري الألماني.



ويحل بايرن ميونيخ ضيفا على شالكه في اختبار سهل للأول غدا السبت، فيما يلعب هوفنهايم مع فولفسبورغ، وأوغسبورغ مع بوخوم، وهرتا برلين مع كولن، وفيردر بريمن مع لايبزيغ، وباير ليفركوزن مع شتوتغارت.



وفي ختام المرحلة الرابعة عشرة، تعادل أونيون برلين مع أوغسبورغ 2-2، وخسر فرايبورغ من لايبزيغ 1-3، وفاز أينتراخت فرانكفورت على هوفنهايم 4-2، وباير ليفركوزن على كولن 2-1، وشالكه على ماينتس 1-0.



هذا وتنطلق مساء اليوم منافسات المرحلة الـ 15 من الدوري الفرنسي، حيث يلتقي ليون مع نيس، في حين يتواجه غدا لانس مع كليرمون فووت، ورين مع تولوز.