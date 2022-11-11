بدأت قطر أمس العمل في توسعة ضخمة جديدة لمطارها الدولي الرئيسي، فيما رد رئيس «الخطوط الجوية القطرية» على «شائعات» بأن الشركة العملاقة لا تستطيع التعامل مع الأعداد الكبيرة لمشجعي كأس العالم.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية أكبر الباكر في مؤتمر صحافي إن الطاقة الاستيعابية في مطار حمد الدولي سترتفع من 40 مليون مسافر سنويا إلى 58 مليونا. وتضيف التوسعة 39 بوابة إلى البوابات الحالية وعددها 140 في المطار الذي يعد مركزا رئيسيا لركاب الترانزيت.



وفيما يخص استعدادات المنتخبات لمونديال الدوحة، أعلن المدرب الإسباني للمنتخب البلجيكي روبرتو مارتينيس عن التشكيلة النهائية التي ضمت مهاجم إنتر ميلان الإيطالي روميلو لوكاكو رغم إصابته في الفخذ.



ولم تشهد القائمة أي مفاجأة وتقدمها القائد نجم ريال مدريد إدين هازارد على الرغم من الوقت الضئيل جدا الذي لعبه مع النادي الملكي، وزميله في صفوف الأخير حارس المرمى تيبو كورتوا وصانع ألعاب مان سيتي الإنجليزي كيفن دي بروين.



وعاد لاعب خط الوسط ماريو غوتزه صاحب هدف الفوز بمونديال البرازيل 2014 أمام الأرجنتين (1-0 بعد التمديد) إلى صفوف منتخب ألمانيا لخوض غمار مونديال قطر، حسب ما أعلن المدرب هانزي فليك.

ولم يتم استدعاء غوتزه «بطل ريو» عام 2014 بالنسبة لألمانيا إلى التشكيلة منذ 14 نوفمبر 2017 ومباراته الودية أمام فرنسا 2-2.



وانضم لاعب آينتراخت فرانكفورت إلى قائمة من 26 لاعبا إلى جانب كل من توماس مولر وحارس المرمى مانويل نوير وماتياس غينتر، الأبطال الأربعة في مونديال البرازيل، في حين استبعد فليك قائد بوروسيا دورتموند ماركو رويس والمهاجم تيمو فيرنر وقلب دفاع دورتموند ماتس هوملس.

إلى ذلك، أعلن مدرب المنتخب الإنجليزي غاريث ساوثغيت قائمة «الأسود الثلاثة» لنهائيات كأس العالم والمكونة من 26 لاعبا.



وضمت التشكيلة جميع اللاعبين المتوقع دعوتهم بجانب ظهير مان سيتي كايل ووكر رغم عدم تعافيه من الإصابة.



وعاد إلى المنتخب الإنجليزي مهاجم مان يونايتد ماركوس راشفورد مع ضم مهاجم نيوكاسل كالوم ويلسون.



وتواجد اسم مدافع مان يونايتد هاري ماغواير في القائمة رغم ابتعاده عن التشكيلة الأساسية لفريقه، فيما يغيب بن تشيلويل وريس جيمس للإصابة، وكذلك لاعب «اليونايتد» جادون سانشو ومهاجم روما تامي أبراهام.



ووجّه مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي الدعوة إلى مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي عبدالرزاق حمد الله للمشاركة في نهائيات كأس العالم في قطر، بعد غياب لسنوات بسبب خلافات مع المنتخب.



هذا، وأكد مصدر في الاتحاد السنغالي لكرة القدم أن نجم منتخب بلاده وبايرن ميونيخ الألماني ساديو ماني سيكون ضمن التشكيلة النهائية المشاركة في مونديال قطر على الرغم من إصابته في طرف عظمة الشظية (فيبولا) اليمنى.



الى ذلك، اختتم منتخب السعودية معسكره في أبوظبي بالتعادل مع نظيره البنمي 1-1 في ملعب آل نهيان بالعاصمة الإماراتية.

وافتتح المنتخب البنمي التسجيل عن طريق إسماعيل دياس (8)، قبل أن يتعادل «الأخضر» عن طريق هيثم عسيري (37).