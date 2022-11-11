تعاملنا مع 78 حالة من خلال الخط المباشر خلال «كورونا» والانغلاق التام

أنشطة العمرة والحج سنوياً ورحلات ترفيهية وتكريم الفائقين دراسياً

خدمات متنوعة لأصحاب الهمم وتوفير الخدمات المطلوبة لهم

ليلى الشافعي

أكدت الاستشارية النفسية بالهيئة العامة لشؤون القُصر د.كوثر الياقوت أن المكتب النفسي في الهيئة يقدم عددا من الخدمات للمشمولين بالرعاية، ويقدم المساعدة للقاصر والأرملة، ومتابعة المشاكل الأسرية والعنف وبعض حالات الانحراف السلوكي والاضطرابات النفسية التي تظهر بعد فقدان الأب وعدم قدرة الأم على السيطرة على أبنائها القُصَّر. وتطرقت الياقوت خلال حوار مع «الأنباء» إلى الدورات التدريبية التي تقدم لخدمة القُصر وكيفية التعامل مع الشخصيات الصعبة، وإلى كثير مما يقدمه القسم، والتفاصيل في السطور التالية:



من أين جاءت فكرة إنشاء المكتب النفسي بالهيئة العامة لشؤون القُصر؟



٭ بدأت فكرة إنشاء المكتب النفسي منذ سنة 2016 حين كنت أول استشارية نفسية في إدارة الرعاية الاجتماعية، وهي من الإدارات التي تتعامل تعاملا مباشرا مع المراجعين والمشمولين برعاية كل من: الأرملة والقاصر والمحجور عليه، وقد وجدنا أن هناك أسرا تعاني من مشاكل نفسية، وأخرى شخصية، وانه بعد وفاة الأب تلاحظ الأرملة تغيرات سلوكية أو نفسية على القاصر والتي تحتاج إلى استشارة من المختصين في مجال العلوم النفسية والسلوكية لكي تستطيع التعامل مع القاصر أو القاصرة، خاصة في سن المراهقة، حيث إن طبيعة هذه المرحلة صعبة على الأم، وعلى المراهق نفسه الذي يحتاج إلى توجيه واحتواء لمواجهة أصدقاء السوء والابتعاد عن كل المغريات التي من الممكن أن تؤدي به إلى طريق الانحراف أو الإدمان، ولذا كانت فكرة إنشاء مكتب نفسي بمتابعة المشمولين بالرعاية من الناحية النفسية والاجتماعية والعمل على توجيههم إلى المسار الصحيح من خلال التعامل مع المشكلة بسرية ومهنية ومحاولة التخفيف عن معاناته النفسية.



ما أهم الخدمات التي يقمها المكتب النفسي للمشمولين بالرعاية؟



٭ يقدم المكتب النفسي العديد من الخدمات التي تساعد القاصر أو الأرملة على تخطي معاناة نفسية قد يتعرضان لها، ومن هذه الخدمات التعامل مع حالات الاضطرابات النفسية والشخصية وتقديم المساعدة والتوجيه والدعم النفسي الكامل بشكل دوري ومستمر، وكذلك متابعة حالات المشاكل الأسرية والخلافات العائلية للحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها، وأيضا متابعة حالات الانحراف السلوكي والاضطرابات السلوكية التي تظهر بعد وفاة الأب وفقدان المعيل لدى القاصر من جراء مرافقة أصدقاء السوء، وعدم قدرة الأم على السيطرة على الولد أو البنت، كما نقوم بمتابعة حالات الإدمان والتعاطي والتعاون مع مراكز علاج الإدمان في الدولة وتقديم محاضرات توعوية وتثقيفية لحماية أبنائنا القصر من خطر هذه الآفة، وأيضا نقوم بمتابعة الطلاب المتعثرين دراسيا وعمل زيارات ميدانية للمدارس لمعرفة سبب المشكلة التي يعاني منها القاصر والتي قد تكون نفسية أو اجتماعية أو أسرية أدت بالطالب إلى تدني مستواه دراسيا وأكاديميا، وتقديم الدعم والمساندة النفسية له لتخطي هذه المشكلة، كذلك تتم متابعة حالات المحجور عليهم من المشمولين برعاية المتواجدين في مركز الكويت للصحة النفسية والمترددين عليه ويتم الحصول على تقارير طبية بشكل مستمر لمتابعة الحالة.



أنشطة الرعاية الاجتماعية



ما أهم الأنشطة الاجتماعية والترفيهية التي تقدمها إدارة الرعاية الاجتماعية؟



٭ يقدم قسم الأنشطة التربوية بالرعاية الاجتماعية في الهيئة العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية التي تساهم في تعزيز الجانب النفسي لدى القاصر ورفع الروح المعنوية والشعور بالإيجابية والتفاؤل، ومن هذه الأنشطة إقامة رحلات ترفيهية تتخللها عدد من الأنشطة وتوزيع الجوائز والمسابقات، وكذلك حجز قاعات سينما للقصر للاستمتاع بمشاهدة الأفلام الكرتونية والتثقيفية، وعمل فعالية العودة للمدارس، وتتضمن توزيع الحقيبة المدرسية وكل ما يحتاج إليه القاصر من متطلبات الدراسة، بالإضافة إلى تنظيم رحلات العمرة والحج سنويا تحت إشراف إدارة الأثلاث الخيرية، وأيضا إقامة حفل تكريم المتفوقين والفائقين دراسيا وتقديم الهدايا لهم، وكذلك تقديم دروس تقوية للمتعثرين دراسيا ومتابعتهم باستمرار.



ماذا عن مشاركة المكتب النفسي في يوم الصحة النفسية؟



٭ قام المكتب النفسي بدور فعال في اليوم العالمي للصحة النفسية واليوم العالمي لسلامة المرضى الذي يقام سنويا، وتضمنت مشاركتنا شرح وإيضاح التعاون المشترك مع الطب النفسي ومتابعة الحالات المحولة لهم من قبلنا بشكل مستمر، وتأتي هذه المشاركة لجميع إخواننا المرضى في جميع المستشفيات وتقديم الدعم والمساندة النفسية لهم.



وماذا عن دوركم مع ذوي الاحتياجات الخاصة (أصحاب الهمم)؟



٭ قمنا بتوفير خدمة (مترجم لغة إشارة) للتعامل مع اخواننا من فئة الصم والبكم، وذلك لكي نسهل على المراجع تخليص معاملته بسهولة ويسر، وأيضا متابعة الحالات الخاصة التي تعاني من إعاقات مختلفة من قبل المكتب النفسي بالتعاون مع قسم الرعاية التخصصية الذي يضم عددا من الباحثات الاجتماعيات من ذوي الكفاءة والخبرة والمهارة في التعامل مع هذه الحالات.



أزمة كورونا



في فترة كورونا هل كان للمكتب دور؟



٭ نعم كان دوره كبيرا جدا، حيث تم تفعيل خط ساخن لخدمة جميع الحالات على مدار الساعة ومتابعة الحالات السابقة، والتعامل مع حالات الاكتئاب والعزلة المعنوية والنفسية والقلق والتوتر الناتج عن الانغلاق التام للبلاد فترة الجائحة، حيث كنا نقوم بتوجيه الأرملة لكيفية التعامل مع أبنائها خلال هذه الفترة وتقديم الدعم والمساندة النفسية للأسرة، وقد لامسنا استفادة كبيرة من المراجعين خلال هذه الفترة، وقد تم التعامل مع 78 حالة من خلال الخط الساخن أثناء الانغلاق التام مع جميع الحالات.



وذكرت د.الياقوت أنه تم استقبال 110 حالات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة منها 22 حالة من الاضطرابات الشخصية والنفسية، و31 حالة تعاني من المشاكل الأسرية من العنف والتفكك، وأيضا تم التعامل مع حالتين من حالات الإدمان والتعاطي، وكذلك تعاملنا مع حالات تعديل السلوك لـ 20 حالة و35 حالة لصعوبة التعليم.



وما الخدمات الأخرى المقدمة من المكتب النفسي؟



٭ لا يقتصر دور المكتب النفسي على المراجعين والمشمولين بالرعاية، وإنما يقوم بتقديم دورات تدريبية لتنمية مهارات الباحثات الاجتماعيات والموظفين لتدريبهم على كيفية التعامل مع المراجعين وتدريبهم على مهارات التواصل المطلوبة في بيئة العمل، وذلك لمساعدة الموظف على تحسين جودة الخدمة التي يقدمها للمراجع، وهناك أيضا دورات للتعامل مع الشخصيات الصعبة في الحياة، ولأننا ندرك أنه لا يمكن تطور بيئة العمل دون أن يتطور الموظف أولا، فلذا نسعى إلى مساعدة موظفينا في جميع المجالات المهنية والشخصية وكيفية التعامل مع المشمولين بالرعاية.





