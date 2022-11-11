عبدالكريم العبدالله



اجتمع وزير الصحة د.أحمد العوضي مع مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الصحة لمناقشة أهم المطالبات التي تخص العاملين في الوزارة.



وأشاد رئيس نقابة العاملين في وزارة الصحة حسين سبيل العازمي في تصريح صحافي على هامش الاجتماع بفتح أبواب وزير الصحة د.أحمد العوضي للمواطنين والموظفين للاستماع إلى مشاكلهم ومطالباتهم، لافتا إلى أن هذا يدل على تلمس الوزير العوضي لهمومهم، وفي الوقت ذاته، حرصه على حل كل المعوقات التي تقف أمامهم، مشيرا إلى أن سياسة الوزير العوضي تتوافق مع توجهات مجلس الوزراء والعهد الجديد لفتح الأبواب أمام جميع المواطنين.



وبين العازمي أنه تم خلال الاجتماع مناقشة صرف بدلات «العدوى والخطر» للموظفين الإداريين، والتي مازالت حبيسة الأدراج منذ سنوات، مشيرا إلى أنه تم شرح الوضع الوظيفي الإداريين في المستشفيات والمراكز الصحية، ومدى إمكانية تعرضهم للعدوى والخطر مما يحتم صرفها لهم لاستحقاقهم لتلك البدلات.



وأوضح أن الوزير العوضي تفهم مطالبات النقابة لصرف بدلات العدوى والخطر للموظفين الإداريين، حيث وعد بدراسة الموضوع بجدية لصرف هذه البدلات لهم.



ولفت إلى انه تمت مناقشة الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، ووضع المسميات الوظيفية الجديدة للإداريين، حيث كان للنقابة رأي في بعض المسميات الوظيفية، والتي وعد الوزير بدراستها، مؤكدا على تفهم الوزير لمطالب النقابة ووعد بوضع الحلول لها قريبا.