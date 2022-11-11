ليلى الشافعي



كشف مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر بالإنابة م.حمد البرجس عن توجه الهيئة لتكثيف برامج الكشف عن المبدعين والموهوبين من المشمولين برعاية الهيئة، وذلك في مختلف المجالات والسعي لتنميتها وتطويرها.



وأكد م.البرجس، في تصريح صحافي بمناسبة تكريم الفائزين بمسابقة القصة القصيرة التي نظمتها الهيئة لأبنائها القصر المستفيدين من رعايتها، على أهمية تلك المسابقات في الكشف عن الموهوبين في مختلف المجالات ودعمهم لتحقيق المزيد من التطور، مشيرا الى أن العنصر البشري يعد الركيزة الأولى لتطور أي مجتمع.



وقام م.البرجس بتكريم الفائزات بالجوائز الثلاث الأولى وهن: غدير سالم زمام (المركز الأول)، وضحة ساير الشمري (المركز الثاني)، وأنفال ناصر المطيري (المركز الثالث)، كما قام بتكريم جميع المتسابقين من غير الفائزين تقديرا لمشاركتهم الإيجابية.



وأكد البرجس حرص الإدارة التنفيذية على التواصل الدائم والمستمر مع المشمولين بالرعاية عبر الأحداث والفعاليات المختلفة التي تنظمها الهيئة في إطار خدماتها الاجتماعية والثقافية والتعليمية والترفيهية التي تقدمها الهيئة للمشمولين بالرعاية على مدار العام.



حضرت حفل توزيع الجوائز مديرة ادارة العلاقات العامة والإعلام ماجدة الفضالة، ومديرة ادارة الرعاية الاجتماعية والتربوية تماضر العمر ورئيسة قنوات التواصل الاجتماعي مريم مال الله، إضافة الى عدد من مسؤولي الهيئة وأولياء أمور المتسابقين والمكرمين وذويهم.