محمد الجلاهمة



انتقل فريق من الفنيين من الأدلة الجنائية إلى منزل مواطن بمنطقة بنيد القار لرفع الآثار التي يمكن أن يكون لصوص مجهولون قد خلفوها وراءهم، وذلك على خلفية قيامهم باستهداف المنزل فجر أمس وقيامهم بكسر تجوري باستخدام ادوات حادة وأخرى لتقطيع الحديد والاستيلاء من داخله على 7 آلاف دينار نقدا وأوراق ومستندات رسمية.



هذا، وتم إخطار المباحث الجنائية لإجراء ما يلزم من تحريات لضبط الجناة، فيما اكد المبلغ وهو حفيد المجني عليه ان واقعة السرقة وإتلاف الابواب حدثت فيما كان جده نائما، مرجحا ان يكون توقيت السرقة فجرا.



وفي تفاصيل القضية التي حملت تصنيف جنايات، قال مصدر أمني لـ «الأنباء» إن مواطنا من مواليد 1995 تقدم الى مخفر بنيد القار وبحوزته تفويض من جده البالغ من العمر 96 عاما، حيث قال ان منزل جده تعرض للسرقة وأن هناك جناة قاموا بتحطيم خزينة خاصة بجده في الطابق الأرضي، ويوجد تكسير لعدة ابواب في المنزل وبعثرة وأن الخزينة الحديدية كان بداخلها مبلغ نقدي قدره 7 آلاف دينار.



هذا، وتم التحفظ على أدوات سرقة استخدمها الجناة في عملية كسر التجوري الحديدي وتم تسليمها الى رجال المباحث.