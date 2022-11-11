أشادت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي إيفا كايلي بالدور الجيوسياسي للكويت، فيما أعربت عن حرص البرلمان الأوروبي على تطوير العلاقات معها.



جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلت بها كايلي لـ «كونا» تعليقا على زيارتها الاولى للكويت في نهاية اكتوبر الماضي.



وقالت كايلي «لقد أعجبت بما رأيته خلال هذه الزيارة.. الكويت دولة صغيرة لكنها ديناميكية للغاية ويتجاوز دورها الجيوسياسي ومكانتها حدودها».



وأضافت السياسية اليونانية «كانت الزيارة مثمرة للغاية وأنا على يقين من أنها ستمهد الطريق نحو مزيد من تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والكويت».



وأشارت إلى أنها عقدت سلسلة لقاءات في الكويت ومن بينها لقاء مع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وأعضاء بارزين بالحكومة لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا.



وأوضحت «لقد أجريت مناقشات جوهرية ومثمرة وودية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك للكويت والاتحاد الأوروبي بما في ذلك العلاقات الثنائية وأمن الطاقة والتقدم الاجتماعي والتعاون في نزع فتيل التوترات وتحقيق الاستقرار العالمي واحترام القانون الدولي والسيادة الوطنية».



ولفتت إلى أن قضية إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة «شينغن» طرحت للنقاش باستفاضة.



وأعربت كايلي عن شكرها لرئيس مجلس الأمة أحمد السعدون والنائب د.جنان بوشهري على ترحيبهما الحار بها في الكويت.



وشددت على أن «البرلمان الأوروبي حريص على تعميق علاقاته مع الكويت وجميع دول مجلس التعاون الخليجي في إطار الاتصالات الأوروبية المشتركة الأخيرة حول العلاقات الاستراتيجية مع الخليج».



وأوضحت أن زيارتها إلى الكويت جاءت «بعد زيارات رفيعة المستوى من المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية»، مشيرة إلى أنها كانت تهدف إلى «استكشاف سبل تعزيز التعاون البرلماني مع مجلس الأمة».