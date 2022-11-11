أقدم من مارس الغوص هم الجنود الأشوريون في الحروب لعبور الأنهار، وكانوا يستخدمون قربة منفوخة مصنوعة من جلد الماعز لتساعدهم على التنفس تحت الماء، كما أن أجدادنا وآباءنا مارسوا الغوص باستخدام (الفطام) وهو مشبك يضعه الغواص على أنفه أثناء الغوص، ويعتبر من أدوات الغوص الحر في ذلك الوقت للبحث عن اللؤلؤ، ومع مرور الوقت تطور الغوص وأصبح أكثر انتشارا وقبولا لدى أغلب الشعوب، فأصبحت معدات الغوص الحديثة المتطورة تساعد الغواص في المكوث لوقت أطول تحت الماء وأكثر أمانا.. صفحة «بحري» اليوم تلتقي الغواص المحترف الكابتن سامر العارضه صاحب مركز «ريو دايف سنتر»، الذي مارس الغوص الترفيهي وأبدع به، فأصبح من خيرة مدربي محبي هذه الهواية الجميلة، وقد حدثنا عن بداياته في الغوص وما أنواعه الأخرى؟ ولماذا تعتبر مغاصات الكويت من أفضل أماكن التدريب على هواية الغوص؟ وأكثر مغاصات العالم التي زارها خلال مسيرته البحرية، وأهم أساسيات الغوص الناجح، وحث المتدربين على عدم الاستهتار والاستخفاف بقوانين الغوص، وأسباب رفضه للمسدس البحري، كما أطلعنا العارضه على التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة التي تؤثر على البيئة البحرية وكيفية المحافظة عليها، وأين يكمن تركيز «منظمة بادي الدولية»، وكيفية خلق بيئة جديدة للأحياء البحرية والأسماك، ومتى يأخذ الغواص أو المتدرب دورات تنشيطية، ورسالة الشكر التي قدمها لرجال خفر السواحل، ومعلومات أكثر دقة عن الغوص الترفيهي تجدونها في هذا الحوار، فإلى التفاصيل:



بداية، قال سامر العارضه بدأت الغوص في عام 2005، حيث إنها كانت مجرد تجربة غوص بسيطة، وذلك أثناء زيارتي إلى شرم الشيخ، وبعدها وجدت نفسي في هذه الهواية الجميلة وتعلقت بها، فأصبحت جزءا أساسيا في حياتي، وأحببت أن أتعمق بها، وأعرف خفاياها وأسرارها وقوانينها، وفعلا سجلت في دورة لدى المدرب الشيخ خالد الناصر الصباح كغواص مياه مفتوحة، وبصراحة استفدت جدا من هذه الدورة، فكانت حجر أساس لانطلاقتي، وأكملت التدريب على يد كل من المدرب عبدالله ومبارك بوحيميد، والكابتن محمد بوحمدي والكابتن مشاري الخباز، حيث إن هؤلاء المدربين لهم أثر كبير في تطور مهاراتي ووصولي لهذه الرتبة، وهي مدرب اختصاص ومساعد مدير تطوير مدربي الغوص.



الغوص الترفيهي



ويضيف سامر العارضه: أنواع الغوص كثيرة منها الترفيهي والتجاري والتقني، والغوص الحر، حيث إن كل نوع من هذه الأنواع يحتاج الى دراسة وتدريب بشكل كامل قبل ممارسة أي نوع من أنواعه، وأنا أمارس الغوص الترفيهي بشكل عام وبجميع تخصصاته، حيث إن هذا النوع يجعل المدرب يقوم بتدريب المحبين لهذه الهواية وكسر حاجز الخوف لدى البعض وتمكينهم من أداء الدورة بكل ثقة وأمان، وهذا النوع من الرياضات أصبح من متطلبات العصر والذي يكسب المنتسب ثقة في النفس، وأيضا التحدي للذات والفخر بحصوله على رخصة عالمية معتمدة حول العالم، لأن هذا النوع من الدورات معتمد لدى بعض الجامعات العالمية تحت بند المشاركة في ورش عمل عملية، والتي يحصل المنتسب فيها على درجات وساعات عمل محسوبة للجامعة.



جزر صالحة للتدريب



ويتابع العارضه: تعتبر الكويت واحدة من أفضل الدول التي تحتوي على مغاصات وأماكن للتدريب، حيث إن التدريب فيها صعب بعض الشيء بسبب طبيعة البيئة البحرية وصعوبة الرؤية، ومع ذلك أنا أفضل هذا النوع وهذه الأماكن للتدريب، حيث إن الخبرة المكتسبة من بيئة صعبة تساعد المتدرب أكثر عند غوصه في البيئة السهلة، وتضيف له هامش الانتباه أكثر، والاستفادة من كل شيء يمكن أن يراه والدقة في المتابعة والتقيد بقوانين الغوص، الكويت تمتلك عدة جزر مناسبة لممارسة هواية الغوص، وتتوافر فيها البيئة الصالحة للتدريب والنزهة، وأفضل أماكن الكويت في الغوص هي عروس الجزر «قاروه» بسبب صفاء الماء وكثرة أنواع الأسماك والتنوع البيئي وهي ثروة يجب المحافظة عليها، وأيضا هناك أماكن أخرى مثل جزيرة كبر وأم المرادم، بالإضافة إلى قطعة بنيه القريبة من الخيران وطبعانة عريفجان.



عدم تجاوز قوانين الغوص



ويضيف: لقد غصت في أكثر من مكان في العالم منها شرم الشيخ والعقبة والمالديف وتايلند والإمارات وماليزيا، وأسعى الى زيادة العدد إذا سمحت لي الفرصة ولن أتأخر في كسب معلومة جديدة والمعرفة، وأهم أساسيات الغوص الناجح هو الاستمرار بنفس طبيعي والغوص دائما مع مرافق مؤهل لتجنب الحوادث وأكثر أمانا، وبشكل عام الغوص نوع من أنواع المغامرات الجميلة والتي تحتاج إلى اليقظة والانتباه وأن تكون في حالة صحية لائقة ورياضية جيدة، حيث إنه يحتاج إلى مجهود، فالمخاطر موجودة في حالة الاستهتار أو الاستخفاف بقوانين الغوص، وأنا لم أواجه حالات خطرة خلال مسيرتي كمتدرب أو كمدرب، حيث إن التدريب لدى المركز عالي الأمان يسهم في صقل الخبرة والكفاءة المطلوبة لمواجهة الصعاب وينمي الثقة في النفس، ويجب عدم تجاوز قوانين الغوص مهما كانت الأسباب حتى لو كانت صغيرة، لأن الهدف الأساسي هو الترفيه مع الحصول على المعلومة وأداء رحلة غوص تنتهي بأمان وعودة جميع الغواصين بسلام وترك ذكرى لطيفة، وكسب معلومة وخبرة جديدة.



أرفض المسدس البحري



ويقول سامر العارضه: أنا من مواليد الكويت الحبيبة وأمارس هواية الحداق منذ أكثر من 20 عاما، وحتى أولادي تعلموا مني هذه الهواية، وفي المستقبل القريب سأجعل منهم غواصين، أما موضوع الصيد بالمسدس البحري والذي انتشر بين أوساط بعض الغواصين فأرفضه بشكل قاطع، فنظرتي له مختلفة، حيث إنني أعتبر قاع البحر مثل الحديقة، وأن هناك وردة فيها، وأتمنى للجميع الاستمتاع بمنظرها، فالذي يستخدم هذا المسدس البحري فبالدرجة الأولى يشكل خطرا عليه شخصيا وعلى من معه إذا كان لا يملك الخبرة وأيضا له أضرار على الحياة البحرية إذا ما فشل في التصويب وأصاب السهم المرجان، وقد يكون الجزء الذي فقد من المرجان عمره أكثر من 50 عاما للوصول إلى الحجم الذي هو عليه قبل الكسر.



التغير المناخي وارتفاع الحرارة



وأكد الغواص سامر ان البيئة البحرية الكويتية تحتاج الى رعاية خاصة ومتابعة من الهيئة المسؤولة عنها للمحافظة على ما تبقى من الحياة البحرية الموجودة، حيث إن كثيرا من التأثيرات قد ظهرت بسبب التغير في درجات حرارة المياه والتلوث والتغير المناخي الذي أصاب جميع الكرة الأرضية، وقد ظهرت آثار تلك التغيرات على البيئة البحرية، حيث إننا نلاحظ سنويا وجود بعض المرجان تحول للون الأبيض بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ونحن مدربي منظمة «بادي الدولية» نركز وبشكل كبير على المحافظة على البيئة ونظافتها، وأنها المكان الذي يستمتع فيه جميع الناس في حالة أخذهم دورات وأيضا أرى خلق بيئة بحرية جديدة أسوة ببعض الدول التي صنعت متاحف تحت الماء من وضع خرسانات ومجسمات إسمنتية، أو حتى هياكل الطائرات والسيارات والدبابات، ومع مرور الوقت يتشكل عليها المرجان وتكون بيئة جديدة وآمنة لرعاية الأسماك والأحياء البحرية، وبنفس الوقت يصبح مزار سياحي وموقع يرتاده الكثير من الغواصين.



دورة تنشيطية لتذكير المتدرب



ويضيف العارضه: تعامل مع البحر بكل احترام ولا داعي للـــعجلة وحــــاول تطوير مهاراتك إما بالدراسة أو أخذ دورات متقدمة، واسأل دائما واطلب المعلومة قـــــبل التنفيذ حتى تحصل على أفــضل النتائج والمعلومات وتكون في أمان أكثر ولا تنقطع عن الهواية أكثر من 6 أشهر، وإن انقطعت حاول أن تأخذ دورة تنشيطية لتذكيرك بأي معلومة قد نسيتها أثناء فترة الغياب عن الهواية.



الغوص يجعلك تستشعر عظمة الخالق



وقال: الغوص رياضة جميلة جدا تكسب صاحبها الثقة وصداقات كثيرة حتى لو كانت اللغة مختلفة، حيث إن طرق التواصل تحت الماء عبارة عن إشارات والتي تجعلك تغوص مع أي شخص ومن أي جنسية، كما أن رياضة الغوص تعود عليك بالسعادة بعد كل رحلة وتجعلك نشيطا أكثر لمتابعة حياتك اليومية، كما أن الغوص يجعلك تستشعر عظمة الخالق وقدرته من جمال ما تراه من طبيعة وبيئة ومخلوقات تحت الماء.



ختامية



واختتم سامر العارضه قائلا: أكثر ما يضايقنا نحن معشر الغواصين هو عدم مراعاة أصحاب الطراريد للغواصين عند الجزر، مع العلم أننا نقوم بوضع علم الغوص وعلامات أخرى لتنبيه الجميع لوجود غواصين في هذه المنطقة خوفا من وقوع حوادث، وأشيد بخفر السواحل فهم أفضل من تعامل معنا في هذا الخصوص، حيث إنهم يقدمون الدعم ويقومون بالانتظار حتى يكون الموقع مناسبا لمرورهم، فشكرا لهم وربي يحفظ الجميع.