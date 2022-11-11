دارين العلي

واصلت لجنة العزاب حملاتها المستمرة للتصدي لهذه الظاهرة عبر قطع التيار عن العقارات التي يقطنها عزاب في المناطق السكنية.

وقال نائب رئيس فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أحمد الشمري إن قطع التيار تجاوز الـ 100 عقار في محافظة الفروانية فقط خلال الشهر الماضي، وذلك بعد اتخاذ كل الإجراءات والتحذيرات من قبل الداخلية والبلدية للمخالفين.

ولفت الى أن حملات الفريق بالتنسيق مع قطاع شبكات التوزيع رصد عدة ظواهر سلبية تشكل خطرا أمنيا وصحيا واجتماعيا على العائلات حيث ابلغ المواطنون عن عدد منها.

وفي سياق متصل، قال الشمري ان الفريق حرر منذ بداية الشهر الجاري 10 محاضر ضبط وإثبات حالة تركزت في محافظتي الفروانية والجهراء بسبب التعديات على شبكتي الكهرباء والماء.

ونبه الشمري ملاك العقارات الى ضرورة متابعة شؤون عقاراتهم لتفادي وجود مخالفات وقطع التيار ما يترتب عليه من اجراءات جزائية بسبب تواجد العزاب وأيضا في العقارات الجديدة قيد الإنشاء والتي يتم العبث بشبكة الكهرباء والماء من قبل الشركات المنفذة أو حراس البناء ما يترتب عليه قطع التيار عن المنشأة.

من جهة أخرى، أعلن الشمري عن حملة فجائية على منطقة جليب الشيوخ تم خلالها قطع التيار عن 5 عقارات استخدمت فيها الإمدادات الكهربائية بشكل مخالف.