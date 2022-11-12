قال الخبير الفلكي عادل يوسف المرزوق إن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد سببها تمركز نطاق من الضغط الجوي المرتفع على منطقة وسط وغرب شبه الجزيرة العربية وعلى سواحل البحر الأحمر، ما يساعد على توغل المنخفض السوداني إلى شبه الجزيرة العربية وعبوره الخليج العربي وصولا إلى الهضبة الإيرانية.



وأضاف المرزوق في تصريح لـ «الأنباء»: علمنا الآباء والأجداد في الماضي بقولهم (إذا برقت من جبله عدلي بيت يا الخبلة) إذا كان البرق في السماء يبرق من جهة الغرب فيأيتها المرأة جهزي بيت للمطر سواء كان هذا البيت بيتا من الشعر صالح للتنقل والترحال أو بيتا دائما ومستقرا في المكان فهذا البرق الذي يكون في جهة الغرب هو مؤشر على احتمال سقوط الامطار.



وتابع: حاليا الآن يتمركز نطاق من الضغط الجوي تبلغ قوته (1012-1014) مليبار عل منطقة وسط وغرب شبه الجزيرة العربية وعلى سواحل البحر الأحمر، الامر الذي يساعد على توغل المنخفض السوداني إلى شبه الجزيرة العربية وعبوره الخليج العربي وصولا إلى الهضبة الإيرانية فالضغط الجوي الآن في منطقة شمال شرق الجزيرة العربية وشمال الخليج العربي مرتفعا نسبيا بين (1018-1019) مليبار وهذا الضغط الجوي سوف يساعد على تغير اتجاه الهواء بعد منتصف الليل وتتحول الرياح إلى شمالية شرقية بين خفيفة ومعتدلة السرعة بين (7-26) كم/س وسوف تتحول في وقت لاحق إلى شمالية غربية تنخفض معها وبنسبة كبيرة فرصة سقوط الامطار حيث يقول الأجداد في غنائهم البحري القديم (انظر إلى الغيم لي هب الشمال انزاح) وفعلا سوف يكون الجو اعتبارا بعد ظهر يوم غد جوا غائما جزئيا.



وأضاف المرزوق: هذه الرياح سوف تتحول بعد منتصف هذه الليلة إلى رياح يكون اتجاهها بين رياح شمالية وشمالية شرقية تستمر طوال يوم غد وتكون معتدلة السرعة تنشط على فترات وسوف تستمر هذه الرياح الشمالية حتى صباح يوم الأربعاء عندما تتحول إلى رياح جنوبية شرقية (كوس مطلعي) معتدلة السرعة سرعتها (10-25) كم/ س. وندعو الله مع هبوب رياح الكوس هذه ان تعود مرة أخرى فرصة سقوط الامطار.



وزاد: كما نقول الحمد لله على نعمة المطر حيث تقدر كمية الامطار التي سقطت قبل قليل حول مدينة الكويت بنحو (5.5) ملم تقريبا وكما تقدر هذه الامطار بكمية اعلى من الأمطار حول الكويت وتقدر امطار التي سقطت في السالمية بأنها أعلى بقليل من الكويت فتقدر كمية الامطار بأنها تزيد بقليل واحتمال ان تكون بين (5.5-6) ملم، مرجحا ان تنتهي الامطار فجر السبت أو بعد الظهر على ابعد تقدير بسبب تغير اتجاه الرياح إلى شمالية -شمالية شرقية، فيما تقدر احتمالات نسبة سقوط الامطار من يوم غد إلى يوم الثلاثاء 22 نوفمبر بأنها لن تزيد على (5%) والله اعلم.



وتطرق الخبير الفلكي إلى كميات الأمطار قائلا: لكن لوحظ أن تقدير كمية الامطار في مناطق الحدود الشمالية كان منخفضا جدا ويقدر بين (1-1.5) ملم بينما قدرت كمية الامطار التي سقطت حول مدينة الجهراء بانها قد تجاوزت قليلا (5.5) ملم بينما في المناطق الجنوبية وتحديدا جنوب الاحمدي وحتى الحدود الجنوبية في مركز النويصيب بأنها ضئيلة وشبه منعدمة واقل من ان تسجل.