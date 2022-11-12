عقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بمقر المنظمة بالرباط، منتدى المستقبل نسخة الشباب، بحضور 30 خبيرا ومختصا دوليا في الاستشراف الاستراتيجي، و400 شاب وشابة من طلاب الجامعات والمعاهد.

وأشار الدكتور قيس الهمامي، مدير مركز الإيسيسكو للاستشراف الاستراتيجي، فى كلمته إلى أهمية المنتدى كونه يناقش مجموعة من الأسئلة الملحة المتعلقة بواقع الشباب وتصورات المستقبل، وهو فرصة لبحث سبل وآليات بناء قدرات الشباب لمواجهة مختلف الأزمات.

وأوضح أن المنتدى ينعقد وفق خطط وبرامج منظمة الإيسيسكو ومركزها للاستشراف الاستراتيجي، لمساعدة الشباب في تعزيز مهاراتهم، ومساعدتهم على بناء المستقبل الذي يتطلعون إليه.

ومن جانبه أشار ستيفن كروجر، ممثل منظمة كونراد أديناور في المغرب، إلى أهمية دعم الشباب ونشر المعرفة وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، لتعزيز القدرات الإبداعية للشباب، لتلبية احتياجات المستقبل من خلال التعاون مع مختلف المنظمات والمؤسسات الدولية، والمراكز البحثية والعلمية، حول العالم، وفي مقدمتها الإيسيسكو، نظرا لما تلعبه من دور ريادي في الاهتمام بالعديد من القضايا التي تهم الشباب والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وناقش المشاركون في المنتدى، في الجلسة الثانية من المنتدى "تولي زمام المستقبل: الحوار أو الصراع بين الأجيال"، للوصول إلى أرضية مشتركة لإثراء الحوار بين الأجيال لفهم الواقع واستشراف تغيرات المستقبل، بينما تمحور النقاش في الجلسة الثالثة حول "أخلاقيات المستقبل والمسؤولية العالمية: الشباب وصنع القرار من أجل عالم أكثر مرونة".