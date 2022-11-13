في إطار التحول الرقمي والابتكار وجهوده لرقمنة العمل المصرفي للأفراد والشركات، أعلن البنك التجاري عن مجموعة متنوعة من الخدمات الرقمية الجديدة منها خاصية إضافة وصف للعمليات، ولقد تم تطوير هذه الخدمة الجديدة عبر تطبيق البنك التجاري للأجهزة الذكية بشكل يتيح للعملاء إضافة وصف خاص للعمليات التي تتم على حساباتهم.



كما تمت إضافة خدمة تغيير الرقم السري لبطاقات السحب الآلي والبطاقات مسبقة الدفع عبر تطبيق البنك التجاري للأجهزة الذكية.

حيث أصبح بإمكان العميل أن يقوم بتغيير الرقم السري المكون من أربعة أرقام في أي وقت دون الحاجة للذهاب إلى أي من أجهزة السحب الآلي المتوافرة في أفرع البنك كما كان معمولا به في السابق.

وفي هذا الإطار، أفاد رئيس قطاع التحول الرقمي والابتكار بالوكالة محمد آل هيد: إن مسيرة التجاري نحو التحول الرقمي مستمرة لمواكبة كل ما هو جديد وابتكار الحلول الرقمية البديلة لتسهيل الخدمات المصرفية المقدمة لعملائنا ولتلبية حاجاتهم بطرق توفر لهم السرعة والسهولة والأمان لخدمتهم بطريقة أفضل.