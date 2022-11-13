أعلن بنك برقان عن إطلاق خدمة المساعدة الشخصية في إطار شراكته مع شركة بيكوك كونسيرج لتوسيع نطاق المزايا المقدمة لعملاء باقة بريميير المصرفية والخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية للشركات وعملاء بطاقة هيبة. وتعكس هذه الشراكة قفزة نوعية مهمة في جودة الخدمات الراقية التي يقدمها البنك لعملائه من النخبة.



ويمكن لعملاء بنك برقان المؤهلين للاستمتاع بمجموعة واسعة من خدمات المساعدة الشخصية والتي تشمل خدمة المندوب للمعاملات الحكومية التي لا تتطلب حضور شخصي أو أي خدمات شخصيه للعميل، أيضا خدمة الليموزين للتوصيل من وإلى المطار، وكذلك خدمة الحجوزات داخل وخارج الكويت للمطاعم والفنادق وجميع الفعاليات والمناسبات المحلية والعالمية والكثير من الخدمات المتعددة. بالإضافة الى تجديد البطاقة المدنية ورخصة القيادة وجواز السفر، خدمة المساعد على الطريق وصيانة السيارة بالإضافة إلى خدمة إيقاف السيارات في عدة مواقع منها مجمع الصالحية، مول العاصمة، مول 360، بلومينغديلز- مول 360، مجمع الأفنيوز، الكوت مول، برج التجارية ومستشفى رويال حياة. وللاستفادة من مزايا هذه الخدمة، يمكن لعملاء بنك برقان المؤهلين تسجيل بياناتهم عبر الاتصال بكونسيرج بنك برقان على 22969960 965 + للاستمتاع بهذه الخدمات المميزة. وصرح رئيس مدراء الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان، ناصر القيسي عن التعاون مع بيكوك كونسيرج قائلا: يقوم هذا التعاون بين بنك برقان وشركة بيكوك كونسيرج على أساس ثقتنا بتاريخ الشركة ومستوى الخدمات التي توفرها للنخبة. ونحن ننطلق دائما من حرصنا على توفير المزيد من الخدمات الراقية وإضافة قيمة مميزة تمنح لكل فئة من عملائنا تجربة مصرفية خاصة تتناسب مع أسلوب حياتهم، وقد كانت شركة بيكوك كونسيرج الشريك المثالي لتحقيق هذا الهدف. وأضاف: هذه خطوة من مجموعة مبادرات يقوم بها البنك من أجل تقديم أرقى تجربة مصرفية وأفضل مستويات خدمة تفوق توقعات عملائنا.



بدوره، قال حسن السويدي الرئيس التنفيذي لمجموعة بيكوك كونسيرج: أشعر بالاعتزاز بانضمام بنك برقان على قائمة عملائنا من البنوك المحلية داخل الكويت، وهي إضافة مميزة لمجموعة بيكوك كونسيرج.