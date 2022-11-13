ضمن برامجه المتواصلة لترسيخ برامج الاستدامة المجتمعية، وفي إطار دعمه للشباب الكويتي داخل الوطن وخارجه، أعلن بنك الخليج عن شراكته الاستراتيجية مع الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الولايات المتحدة الأميركية في رعاية المؤتمر السنوي الثامن والثلاثين، الذي ينعقد في مدينة لوس أنجيليس الأميركية، تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وذلك في الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر الجاري. وبهذه المناسبة، قالت مدير عام الموارد البشرية، سلمى الحجاج «يواصل بنك الخليج دعمه ورعايته للاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الولايات المتحدة الأميركية كونه أكبر تجمع لطلاب الكويت خارج الوطن، ولدوره المتميز في دعم وتوجيه الطلاب الجدد وتنظيم فعاليات متميزة».



وأشارت الحجاج إلى أن كون بنك الخليج الشريك الاستراتيجي المصرفي للاتحاد في مؤتمر العام الحالي الذي يقام تحت شعار «شباب يسمو به الوطن» تجعل منها المشاركة الأكثر تميزا، سواء من حيث مقابلات التوظيف والتعريف بمجالات العمل المتاحة، في أحد أبرز جهات التوظيف في القطاع الخاص الكويتي، أو من خلال السحوبات والفعاليات والهدايا القيمة التي يعتزم إطلاقها.



وعبرت عن فخرها بالدور الذي يلعبه بنك الخليج في دعم الشباب والارتقاء بمهاراتهم، من خلال برامج متنوعة تستهدف تحقيق أحد أهم المرتكزات الرئيسية لاستراتيجية بنك الخليج 2025، ورؤية الكويت 2035 المتمثلة في «تمكين الشباب».



وأضافت أن المؤتمر السنوي لاتحاد طلبة الكويت في أميركا يعد فرصة متميزة، كونه أحد أكبر تجمعات الطلاب الكويتيين خارج الوطن.



ولفتت إلى أن الشباب هم ذخيرة الوطن لمواصلة مسيرة التنمية والتطور، ومستقبل بنك الخليج الذي يسعى إلى ترسيخ مكانته كبنك المستقبل، ولهذا يسعى البنك جاهدا إلى الحفاظ على مكانته كجهة توظيف مفضلة لدى الشباب والباحثين عن عمل.