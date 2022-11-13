عبدالعزيز الفضلي



تأثرت مدارس وزارة التربية من موجة الأمطار التي هطلت على البلاد حيث تجمعت المياه في ساحات المدارس الأمر الذي أدى إلى قيام وزارة التربية بالاستنجاد يوزارة الأشغال لسحب المياه.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة ان وكيل وزارة التربية بالإنابة فيصل المقصيد قام بالتواصل مع وزارة الأشغال لسحب المياه من ساحات المدارس، مشيرة الى انه تم التجاوب مع المقصيد وقامت سيارات السحب بتنظيف المدارس من المياه.



وأضافت انه وبتعليمات من المقصيد باشر عمال النظافة أمس السبت عملهم في المدارس لتنظيفها وتجهيزها لاستقبال الطلبة صباح اليوم، لافتة الى ان مدارسنا جاهزة لاستقبال طلبتنا وهيئاتنا التعليمية.