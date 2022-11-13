برعاية سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، تحتفل الجامعة العربية المفتوحة اليوم الأحد 13 الجاري بذكرى مرور عشرين عاما على تأسيسها وبحضور ممثل راعي الحفل وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس أمناء الجامعة وضيوف الجامعة من الأمراء والشيوخ وأعضاء السلك الديبلوماسي وشخصيات المجتمع الكويتي، في مقرها بمنطقة العارضية في تمام الساعة السابعة مساء.



وسيشهد الحفل تدشين معرض مؤسس الجامعة الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله تحت شعار «طلال تاريخ تقرأه الأجيال»، حيث سيستمر إلى 19 نوفمبر 2022، ويهدف إلى عرض سيرة الأمير الراحل طلال بن عبدالعزيز آل سعود، والتركيز على جهوده في التعليم والتنمية، كما يسعد المعرض دعوة الجمهور لتسجيل الحضور عبر الموقع الالكتروني www.talalexpo.com خلال الفترة الصباحية من 9 إلى 12 ظهرا أو من خلال الفترة المسائية من 3 مساء إلى 9 مساء.