قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، إن السلطات رصدت بكتيريا الكوليرا في خزان للمياه في شمال البلاد وزعمت انتقاله من سورية المجاورة.



وذكر متحدث باسم الوزارة أن رصد البكتيريا لا يشكل خطرا على العامة في تلك المرحلة، وأضـــاف أن السلطات اتخــذت خطـــوات «لحماية موارد المياه» والرقابـــة المنتظمة على أي تلوث محتمـــل للميـــاه وخصوصا فـــي الشمال.



وقال المتحدث في بيان «في عينات سحبتها وزارة الصحة على مدى الأيام القليلة الماضيـــة، أثبتـــت الفحوص تلوث عينة من خـــزان يارموكيـــم شمال البلاد بالكوليرا».

وأضاف البيان «منشأ البكتيريا على الأرجح هو سورية بالنظر إلى التفشي المنتشر هناك». ووفقا لجمعية مياه وادي الأردن الإسرائيلية فإن مياه الخزان الملوث تستخدم في الري.



وجرى تأكيد أول إصابة في التفشي الأحدث للكوليرا في سورية في أغسطس وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية. وانتشر المرض منذ ذلك الحين في جميع أنحاء البلاد.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن مصدر الكوليرا على الأرجح التفشي الكبير في أفغانستان قبل أن ينتقل الى باكستان ثم إيران ومنها إلى العراق وسورية ولبنان.