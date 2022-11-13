كشفت شركة أمازون الأميركية للتسوق عبر الانترنت النقاب عن طائرة من دون طيار (مسيرة) جديدة ذات حجم أصغر لتوصيل الطلبات، وهي تحدث ضوضاء أقل، ويمكنها التحليق وسط الأمطار الخفيفة، وذلك في أحدث محاولة لإطلاق المشروع الذي يتم تطويره منذ فترة طويلة والذي واجه مشكلات.

ووفقا لوكالة «بلومبيرغ» للأنباء، قضت الشركة حوالي عشر سنوات لتحقيق رؤية مؤسسها جيف بيزوس بتشغيل طائرات مسيرة تعمل ذاتيا، وتستطيع تسليم صندوق يبلغ وزنه أقل من 5 أرطال في مدة قصيرة، تصل إلى 30 دقيقة من تقديم العميل طلبه.

وستدخل المسيرات الجديدة، التي يطلق عليها اسم «إم كيه30»، الخدمة في عام 2024، لتحل محل المسيرات الحالية «إم كيه2-27»، وهي النموذج الذي سيتم استخدامه لتوصيل الطلبات في لوكفورد بولاية كاليفورنيا، وكولدج ستيشان بولاية تكساس، هذا العام.



وقالت أمازون إن المسيرة الجديدة تستطيع أن تحلق لمسافات أطول، وفي نطاق أوسع من درجات الحرارة، كما تتمتع بخصائص أمان جديدة.