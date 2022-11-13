محمد الجلاهمة



أسفرت الحملات التي شنها قطاع المرور والعمليات خلال الأسبوع الماضي وبالتزامن أيضا مع هطول أمطار الخير عن توقيف 48 حدثا أحيلوا إلى نيابة الأحداث للقيادة بدون رخصة سوق وإحالة 65 مخالفا إلى الحجز التحفظي على خلفية مخالفات جسيمة، كما تم تحرير 28837 مخالفة متنوعة والتعامل مع 1534 حادثا منها 326 حادثا جسيما والبقية حوادث لم تخلف إصابات واقتصرت الخسائر على مادية.



وقالت الإدارة العامة للمرور في بيان لها انه تمت إحالة 85 مركبة و7 دراجات نارية إلى كراج حجز المركبات وضبط 13 مركبة مطلوبة بـ 12 شخصا بدون إثبات، مشيرا إلى ان هذا الحصاد جراء الحملات التي امتدت في الفترة من 5 إلى 10 الجاري.



إلى ذلك، أكد مصدر أمني ان تم توزيع عدد من الدوريات على بعض المناطق التي ابلغ عن الاستهتار فيها خلال أمطار أمس، مشيرا إلى ان عمليات الداخلية تلقت العديد من البلاغات امس الأول وتعاملت معها بالسرعة المطلوبة.