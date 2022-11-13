حقق البطل المخضرم أحمد الدواس كأس المركز الثاني لفئة المخضرمين في الجولة الأولى من بطولة ماراثون الإمارات للدراجات المائية التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية في إمارة أبوظبي، فيما حقق نجله البطل العالمي راشد الدواس كأس المركز الثاني في فئة الجالس Gp للمحترفين.



وأشار الدواس إلى أن منافسات الجولة كانت مثيرة شارك فيها ما لا يقل عن 40 متسابقا من أبطال الإمارات والخليج، مؤكدا انه ونجله راشد سيواصلان المشاركة في بقية جولات البطولة، حيث ستقام الجولة الثانية 20 الجاري بإمارة عجمان والثالثة في 3 ديسمبر المقبل بإمارة أبوظبي، فيما ستقام الرابعة والنهائية في 11 ديسمبر، معربا عن أمله بتحقيق اللقب.