أنقذ ألكسندر لاكازيت فريقه ليون من الخسارة أمام ضيفه نيس بإدراكه التعادل 1-1 على ملعب «غروباما» في ليون في افتتاح المرحلة الخامسة عشرة من بطولة فرنسا في كرة القدم.



وكان نيس في طريقه إلى مواصلة صحوته وتحقيق الفوز الثالث تواليا والسادس هذا الموسم عندما تقدم بهدف لمهاجمه الدولي العاجي نيكولا بيبيه في الدقيقة 38 من ركلة جزاء، لكن ليون حصل على ركلة جزاء أيضا انبرى لها لاكازيت بنجاح.



واكتفى كلا الفريقين بنقطة واحدة رفع بها الأول رصيده الى 21 نقطة في المركز الثامن، والثاني إلى 20 نقطة في المركز التاسع.



وقدم مهاجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا كريم بنزيمة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم التي توج بها هذا العام، إلى جماهير فريقه السابق ليون بين الشوطين.



وأطفأت أنوار الملعب بالكامل باستثناء ممر الوصول إلى الملعب، وعرض فيلم قصير لأول مرة على الشاشات العملاقة في الملعب.



وبدأ بنزيمة مسيرته الكروية مع ليون في سن التاسعة قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد عام 2009 مقابل 35 مليون يورو.



وتستكمل المرحلة بلقاءات باريس سان جرمان مع أوكسير، وبريست مع تروا، وليل مع أنجيه، ومونبلييه مع ريمس، ونانت مع أجاكسيو، وستراسبورغ مع لوريان، وموناكو مع مرسيليا.