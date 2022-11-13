أقامت أكاديمية لوياك للفنون (لابا) مسابقة «إيكو كويست» البيئية السنوية لطلاب المدارس الخاصة في حديقة الشهيد بهدف تعزيز الوعي البيئي وإتاحة الفرصة أمام عدد أكبر من المدارس لغرس هذه المفاهيم.



وبلغ عدد المدارس المشاركة 11 مدرسة بواقع سبعة طلاب من كل مدرسة ليكون الاجمالي 77 طالبا وطالبة تنافسوا على عشرة ألغاز بيئية الى جانب المشاركة في فقرتين الاولى خاصة بالفن التشكيلي والأخرى موسيقية.



وتتكرر هذه المسابقة مرتين كل عام وتقدم مشاريع بيئية هادفة بمختلف الجوانب ومنها الزراعة والتخضير والتغيير المناخي والأمن الغذائي ويتم اختيار الفريق الفائز في حال تم اجتياز جميع الألغاز بوقت قياسي أما بقية الفرق فيتم تكريمها.