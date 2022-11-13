قال رئيس نقابة العاملين في وزارة التعليم العالي د.خالد حسين البراك إنه بالإصالة عن نفسه ونيابة عن زملائه أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة، يتقدم بخالص التهاني والتبريكات لزملائه الذين تم تعيينهم لتولي مناصب إشرافية بقطاعات وإدارات الوزارة وهم كل من: انتصار الطبطبائي وغيداء المذكور وحنان سراب وحامد البلوش يو حسين ماجكي وزهراء زنبوري ومحمد العجمي وعلي العدساني ومشاري الشمري وأمل الشمري وحسين الحمر وسعود الكندري.



وأكد د.البراك أن تعيين هذه القيادات بتلك المناصب الإشرافية لم يأت من فراغ، وإنما جاء نتيجة جهد كبير وتاريخ مشرف من العمل الجاد والعطاء المتميز، مشيرا إلى أن النقابة لديها أمل كبير في تلك القيادات للارتقاء بالعمل وتوفير بيئة مناسبة تعين زملاءهم موظفي الوزارة على العمل وأداء مهامهم على الوجه الأكمل، متمنيا لهم السداد والتوفيق في مناصبهم الجديدة وأن يكون التوفيق حليفهم.