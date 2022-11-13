القاهرة ـ ناهد إمام ووكالات



أمرت النيابة العامة بحبس سائق حافلة الركاب التي غرقت في ترعة المنصورية بمركز أجا بمحافظة الدقهلية، مما نجم عنه وفاة ما لا يقل عن عشرين شخصا من مستقليها غرقا، وإصابة ثمانية آخرين من بينهم سائق الحافلة، والذي ألقي القبض عليه.



وانتقلت النيابة العامة لمحل الحادث للمعاينة، كما انتقلت للمستشفى لمناظرة الجثامين وسؤال المصابين، والذين قرروا أنه حال تحدث سائق الحافلة في هاتفه المحمول فوجئ بسيارة لم يستطع تفاديها لسرعة سيره، مما تسبب في الحادث.



وباستجواب سائق الحافلة فيما نسب إليه من اتهام أنكره، وبإجراء التحليل المبدئي للمتهم تبين تعاطيه مخدرا، وقد قررت النيابة العامة عرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل نهائي له بيانا لمدى تعاطيه مواد مخدرة، وصرحت بدفن الجثامين التي تم التعرف عليها، وأخذت عينات من باقي الجثامين المجهولة لحين تحديد هويتهم، وجار استكمال التحقيقات، بحسبما أوردت «اليوم السابع».



وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، بالتنسيق مع محافظ الدقهلية د.أيمن مختار، رفع قيمة التعويضات لضحايا الحادث إلى 100 ألف جنيه بدلا من 50 ألفا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما افادت وكالة انباء الشرق الاوسط (أ.ش.أ).



ووجهت وزيرة التضامن مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث لمساعدة الأسر، حيث انتقلت لجنة الإغاثة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة على الفور لموقع الحادث لمعاينته، وحصر الخسائر في الأرواح ومساعدة الأسر، مقدمة التعازي لأسر الضحايا وموجهة بتقديم جميع أوجه المساعدات التي تحتاجها الأسر المنكوبة.



كما وجهت الوزيرة بشمول أسر الضحايا بكل أنواع الرعاية الاجتماعية، مشيرة إلى أن هناك تنسيقا مع الجمعيات الأهلية من أجل تعبئة الموارد من الجمعيات الأهلية لتوفير المزيد من المساعدات للأهالي.