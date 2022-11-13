القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من معلومات بشأن إقرار زيادة جديدة في ضريبة القيمة المضافة على مختلف السلع المتداولة بالأسواق.



وأوضح المركز الإعلامي - في بيان له امس - أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإقرار زيادة جديدة في ضريبة القيمة المضافة على السلع والمنتجات، ولم يتم إصدار أي قوانين جديدة بزيادة الضريبة على القيمة المضافة، وأن سعر الضريبة على القيمة المضافة ثابت كما هو ولم يخضع لأي تعديلات. وأكد أن إقرار أي زيادة في الضرائب لا يكون إلا بنص قانوني بعد موافقة مجلس النواب.