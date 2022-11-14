وقّعت جمعية الصحافيين الكويتية مذكرة تفاهم مع جمعية العلاقات العامة الكويتية بمقر جمعية الصحافيين، واتفق الطرفان على التعاون فيما بينهما للوصول إلى أحدث الوسائل المستخدمة في مجال العلاقات العامة والعمل على المساهمة في دفع عجلة التنمية وتحقيق أهداف مشتركة. وقال أمين سر جمعية الصحافيين الزميل جاسم كمال إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار حرص جمعية الصحافيين على تطوير وتنمية القدرات الفنية والمهنية للزملاء الصحافيين في مجال العلاقات العامة، مشيرا إلى أن الجانبين اعتمدا تبادل الخبرات وإقامة الدورات التدريبية فيما بينهما.



بدوره، أشاد رئيس جمعية العلاقات العامة الزميل جمال النصرالله بتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين وتقديم الدعم اللوجستي لجمعية الصحافيين والزملاء الصحافيين في مجال العلاقات العامة وفن التواصل مع الجماهير والإعلام والتخصصات التابعة لهم. وتم توقيع مذكرة التفاهم من الزميلين جاسم كمال وجمال النصرالله، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة محمد جعفر الموسوي - وأمين سر جمعية العلاقات العامة محمد خالد الياسين.