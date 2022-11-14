واصل الذهب ارتفاعه الجنوني على غرار معظم السلع في سورية، وتجاوز سعر الغرام الواحد منه من عيار 21 الربع مليون ليرة سورية، حيث بلغ أمس 262 ألف ليرة للشراء و264 ألف ليرة للبيع في محافظتي دمشق وحلب، بحسب موقع الليرة اليوم.

فيما سجل سعر الغرام من عيار 18 (225 الفا) للشراء و227 ألف ليرة للمبيع في حلب ودمشق بحسب ذات الموقع.



وكانت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» تحدثت في تقريرها عن أسعار الذهب ليوم السبت، عن ارتفاع السوق المحلية بمقدار 7 آلاف ليرة عن سعره الذي سجله يوم الأربعاء الماضي حيث كان قد سجل غرام الـ21 سعر 243 ألف ليرة وذلك مع ارتفاع الأونصة عالميا بشكل كبير إلى 1773 دولارا.

وبحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق أمس الأول فقد سجل غرام الذهب عيار الـ 21 سعر مبيع 250 ألف ليرة سورية وسعر شراء 249500 ليرة بينما بلغ الغرام عيار الـ 18 سعر مبيع 214286 ليرة وشراء 213786 ليرة.



وأوضحت الجمعية أن أي سعر للذهب غير السعر الصادر عن الجمعية هو سعر وهمي داعية المواطنين إلى عدم الشراء إلا بالسعر الصادر عنها ووزعت هواتف للشكاوى.



وسجلت اسعار الذهب ارتفاعا اعلى بكثير في مناطق سيطرة المعارضة، حيث الغرام من عيار 21 سجل 274 ألف ليرة للمبيع و273 ألفا للشراء.