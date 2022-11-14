نفذت إسرائيل هجوما جويا جديدا على مواقع في محافظة حمص في وسط سورية.



وقالت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) إن الدفاعات الجوية تصدت لما وصفتها بـ«أهداف معادية في سماء ريف حمص الجنوبي الشرقي» وأسقطت «عددا منها».



وذكرت أنه اسفر عن مقتل عسكريين واصابة ثلاثة آخرين بجروح، اضافة الى خسائر مادية، وأنه استهدف مطار الشعيرات العسكري.



ونقلت عن مصدر عسكري أن الهجوم نفذ عند الساعة السادسة و23 دقيقة مساء، من اتجاه طرابلس ـ الهرمل شمال لبنان، وأن وسائط الدفاع الجوي تصدت للصواريخ، وأسقطت بعضها.



وبث التلفزيون السوري مشاهد تظهر تصدي الدفاعات الجوية «للصواريخ الإسرائيلية».



وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان من جهته بمقتل ضابط برتبة رائد وآخر برتبة ملازم من مرتبات الدفاع الجوي، وأصيب 3 آخرين في حصيلة أولية، نتيجة الضربات الإسرائيلية على منطقة مطار الشعيرات.



واستهدفت صواريخ إسرائيلية، مستودعا للأسلحة تابع للميليشيات الموالية لإيران وحزب الله، في المطار مما أدى إلى تدميره، حيث سمعت أصوات انفجارات متتالية في موقع الاستهداف، بحسب المرصد الذي قال انه الاستهداف الـ 29 منذ مطلع العام 2022.