يعقد مجلس الأمة جلسة عادية يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله أبرزها مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي ال17 للمجلس وطلبات رفع الحصانة.

ويستهل المجلس أعمال جلسته ببنود التصديق على المضابط وكشف الأوراق والرسائل الواردة وكشف العرائض والشكاوى يليها بند طلبات رفع الحصانة النيابية عن النائبين الدكتور عبيد المطيري وحامد البذالي ومن ثم بند الإحالات.

ومن المقرر أن ينتقل المجلس إلى بند مواصلة النظر في الخطاب الأميري يليه انتخاب أعضاء للبرلمان العربي ثم استكمال تشكيل عضوية بعض اللجان.

وأدرج على جدول الأعمال بند (طلبات تشكيل لجان التحقيق البرلمانية) ويشمل الطلب المقدم من بعض الأعضاء بشأن تشكيل لجنة تحقيق في توزيع القسائم الصناعية وطلب تكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية والتحقيق في تجاوزات القسائم الصناعية وتوزيعاتها وكذلك تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لبحث أسباب عدم الاكتفاء الغذائي والمعوقات التي تواجه المنتج الغذائي المحلي.

كما أدرج على جدول الأعمال بند (طلبات تشكيل لجان مؤقتة) ويتضمن الطلب المقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة بشأن المتقاعدين.

وينتقل المجلس بعدها إلى بند (تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين) متضمنا تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية للعديد من الجهات الحكومية الملحقة والمستقلة عن السنتين الماليتين 2018 - 2019 و 2019 - 2020 وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة.