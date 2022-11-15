أسامة دياب



نظّمت سفارة جمهورية كوريا لدى البلاد والمقيمين من أبناء الجالية الكورية في الكويت وبالتعاون مع شركة نفط الكويت فعالية تشجير تحت عنوان «تخضير الكويت» في محمية العبدلي الطبيعية التابعة لشركة نفط الكويت.



حضر الفعالية سفير جمهورية كوريا لدى البلاد تشونغ بيونغ ها، ورئيس جمعية الجالية الكورية في الكويت جونغ سونغ، ومدير المجلس الاستشاري الوطني للوحدة في كوريا (فرع الكويت) جونغ هيون سيك، ورئيس آمري علاقات عامة فهد إبراهيم، كبير آمري العلاقات العامة مي بن رضا إضافة الى عدد من المتطوعين من الشركة.



وقال سفير جمهورية كوريا تشونغ بيونغ ها ان القضايا البيئية لا تؤثر فقط على جودة الحياة للمواطن، بل وتشكل أيضا خطرا على بقاء البشرية ورفاهيتها عبر الحدود الوطنية، لذا هناك حاجة إلى تعاون دولي قوي واستجابة مشتركة في هذا الصدد.



وأعرب عن اعتقاده بأن هذه الفعالية ستتم إقامتها سنويا وليس هذا العام فقط، مما يعكس جهود ومساهمة الجالية الكورية في جعل المجتمع الكويتي أكثر استدامة.



بدوره، قال رئيس جمعية الجالية الكورية جونغ سونغ هي إنه يشعر بفخر شديد لمشاركة الجالية الكورية الفعالة والنشطة في هذه الحملة البيئية التي تهدف إلى تعزيز الشعور بالانتماء الى المجتمع المحلي ولعب دور فاعل فيه.