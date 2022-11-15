اختتم بنك برقان رعايته لمهرجان الخريف الثقافي لدار الآثار الإسلامية في مركز اليرموك الثقافي، وتأتي رعاية البنك ضمن استراتيجيته الشاملة للمسؤولية الاجتماعية وحرصه على تعزيز وإثراء الساحة الفنية والثقافية في الكويت.



وقد تضمن مهرجان الخريف العديد من الفعاليات الثقافية وعروضا موسيقية ومسرحية وأنشطة خاصة للأطفال، بالإضافة إلى وجود مجموعة متنوعة من رواد الأعمال الذين عرضوا منتجاتهم وخدماتهم.



وقد صرحت حصة حسين النجادة، مديرة أول - الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان قائلة: «نحن سعداء جدا برعاية هذا الحدث الثقافي المميز الذي يعد مكانا ترفيهيا رائعا للعائلات والأصدقاء لقضاء يوم كامل يستمتعون من خلاله بالعروض الفنية».



وأضافت النجادة: «إن الهدف الرئيسي لرعاية بنك برقان لمهرجان الخريف لدار الآثار الإسلامية هو المساهمة في تسليط الضوء على المواهب والطاقات الفنية التي تزخر بها الكويت، من خلال توفير منصة لمجموعة متنوعة من الفنانين والحرفيين، وإعطائهم الفرصة لعرض أعمالهم الفنية للحاضرين، بالإضافة إلى إعطاء المشاريع الوطنية الصغيرة والمبادرين فرصة لعرض منتجاتهم ومساعدتهم في تنمية أعمالهم في المستقبل».