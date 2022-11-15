دارين العلي



نفذ فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة حملة للتفتيش على سكن العزاب المخالف في محافظة حولي برئاسة رئيس الفريق عدنان دشتي حيث أسفرت الحملة عن قطع التيار الكهربائي عن عدد من العقارات المخالفة. وقال دشتي في تصريح للصحافيين إن الحملة مشتركة مع بلدية الكويت بمحافظة حولي، والأمن العام، وقطاع شبكات التوزيع الكهربائية حيث تم قطع التيار الكهربائي عن 3 عقارات لوجود سكن عزاب في السكن الخاص وتحرير محضر بقطع التيار الكهربائي ووضع «بلوك» على أصحاب تلك العقارات.



ولفت إلى أن المخالفات التي حررت خلال الفترة من 1 يناير 2022 حتى 14 نوفمبر الجاري بلغت 1332 مخالفة وإثبات حالة، داعيا المواطنين والمقيمين إلى المحافظة على خدمات الوزارة وعدم هدر الكهرباء والماء والمحافظة عليها خاصة مع استمرار الفريق في حملاته المختلفة في المحافظات.



وأضاف ان الوزارة مستمرة مع بلدية الكويت ومؤسسات الدولة في قطع التيار الكهربائي عقب ورود كتب إلى وزارة الكهرباء بوجود مخالفات وتعديات ومخالفات للقوانين والقرارات الصادرة من جهات الدولة، حيث يتم قطع التيار الكهربائي على الفور. وأشار إلى ضبط فريق الضبطية القضائية برئاسته مخالفة أمس في إسطبلات الأحمدي بإيصال واستغلال التيار الكهربائي بدون عداد دون استكمال الإجراءات المعمول بها في وزارة الكهرباء والماء، لافتا إلى قيام الفريق بتحرير محضر ضبط مخالفة وقطع التيار عن الإسطبل، وتحويل المخالفة إلى لجنة تطبيق أحكام القانون رقم 48 على 2005 لاتخاذ الإجراءات القانونية على المخالف، مبينا أن اللجنة قامت بحملة في محافظة الأحمدي بوجود مجمع قام بإيصال التيار إلى 11 محلا تجاريا دون عدادات ودون علم الوزارة وتم تحرير محاضر لتلك المحلات وقطع التيار الكهربائي عنها.