استفاد ميلان حامل اللقب من هدية هدف عكسي في الوقت القاتل للفوز على فيورنتينا 2-1 والصعود الى الوصافة بفضل غريمه يوفنتوس الذي واصل انتفاضته بفوزه الكاسح على لاتسيو 3-0 في المرحلة 15 من الدوري الايطالي.



بدا ميلان في طريقه لتكرار سيناريو المرحلة الماضية حين تعادل سلبا مع كريمونيزي، وذلك رغم تقدمه منذ الدقيقة الثانية بهدف سجله البرتغالي رافايل لياو بعد تمريرة من الفرنسي أوليفييه جيرو، إذ اهتزت شباكه بهدف التعادل عبر التشيكي أنتونين باراك بعد تمريرة من الفرنسي جوناتان إيكونيه (28).



وفي مواجهة فريق كان يبحث عن فوزه الرابع تواليا، عجز ميلان عن الوصول الى الشباك واستعادة تقدمه حتى الوقت بدل الضائع حين أهداه المدافع الصربي نيكولا ميلنكوفيتش هدف النقاط الثلاث حين لعب البديل البلجيكي أستر فرانكس كرة عرضية أخطأ الحارس بييترو تيراتشانو في اعتراضها، لتصل الى زميله الصربي الذي حولها بقدمه في الشباك عن طريق الخطأ (1+90)، ملحقا بفريقه الهزيمة السادسة.



وفي تورينو وباستمرار غياب البوسني دوشان فلاهوفيتش عن يوفنتوس وتشيرو إيموبيلي عن لاتسيو، واصل فريق «السيدة العجوز» استفاقته بفوز سادس تواليا من دون أن تهتز شباكه بتغلبه على ضيفه لاتسيو 3-0.



ولم يقدم الفريقان شيئا يذكر في الشوط الأول باستثناء محاولة لصالح صاحب الأرض عبر نيكولو فاجيولي بتسديدة من مشارف المنطقة صدها الحارس إيفان بروفيديل (10)، وأخرى للضيوف بعيدة للإسباني بدرو رودريغيز تألق الحارس الپولندي فويتشيخ شتيشزني في صدها (40).



وعندما كان الفريقان يهمان لدخول غرف الملابس، ارتكب الصربي سيرغي ميلنكوفيتش سافيتش خطأ في وسط الملعب سمح ليوفنتوس في الانطلاق بهجمة مرتدة، حيث أوصل الفرنسي أدريان رابيو الكرة لمويس كين الذي لعبها في الشباك من فوق بروفيديل لحظة خروج الأخير الى خارج منطقة الجزاء لقطع الطريق عليه (43).



وحسم يوفنتوس النقاط الثلاث بشكل كبير في مستهل الشوط الثاني حين ضرب كين مجددا بعدما كان في المكان المناسب لمتابعة الكرة في الشباك إثر صد الحارس بروفيديل لتسديدة الصربي فيليب كوشتيتش (54).



وأنهى فريق المدرب ماسيميليانو أليغري اللقاء بهدف ثالث سجله الپولندي أركاديوش ميليك بعد عرضية من البديل فيديريكو كييزا (89)، مؤكدا الهزيمة الأولى للاتسيو هذا الموسم خارج الديار.