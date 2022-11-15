مبارك التنيب



ألزمت المحكمة المدنية برئاسة المستشار فيصل الحربي ضابطا ووزارة الداخلية والمتهم السجين النصاب «خ. ب» المنتحل صفة شيخ بمبلغ 55 ألف دينار كويتي تعويضا لمواطنة بعد تعرضها للنصب والاحتيال من قبل الاخير وهو داخل السجن المركزي عن طريق الهاتف.



وكان المحامي عايد الرشيدي دفع بأن موكلته تعرضت الى عملية النصب والاحتيال من قبل الاخير بمشروع وايهامهما بأنه شخصية ثبت زيفها.



يشار الى ان محكمة التمييز قضت بحبس السجين النصاب 10 سنوات بعدما ثبت انه قام بالنصب والاحتيال من داخل زنزانة السجن، وعلى مشاهير وفاشينستات وتمكن من حجز طائرة خاصة لشخصية نسائية كان قد وعدها بالزواج، كما كان يمنح هدايا ثمينة، عبر مساعديه، لشخصيات تمهيدا للنصب عليهم.