محمد الجلاهمة



ألقى قطاع الأمن الجنائي ممثلا في رجال إدارة التزييف والتزوير القبض على 4 أفارقة يخدعون الراغبين في الربح السريع بوجود أموال أجنبية بحوزتهم وأنهم يرغبون في بيعها مقابل العملة الوطنية وبأسعار مخفضة تصل إلى نصف قيمة العملة التي بحوزتهم ومن ثم يهربون.

وعثر بحوزة التشكيل العصابي على عملات مزيفة، وأدوات الغش عبارة عن أوراق سوداء مغطاة بمادة شمعية وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.



وقال مصدر أمني لـ «الأنباء» إن بلاغات عدة وردت إلى قطاع الأمن الجنائي عن تسجيل أشخاص من جنسيات مختلفة في عدة مخافر قضايا تضمنت تعارفهم على أشخاص عبر وسائل التواصل وأنهم تعرضوا للخداع بعدما أكد أفراد من العصابة أن بحوزتهم عملات أجنبية تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة ويريدون «غسل تلك الأموال»، وبيعها بنصف قيمتها، ويقدمون للمجني عليهم عملات حقيقية حتى يتأكدوا من جديتهم وبعد أن يتحصلوا على عملات خليجية وعملات وطنية يتوارون عن الأنظار.