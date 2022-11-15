ليلى الشافعي



أكد مدير عام الهيئة العامة لشؤون القُصر بالإنابة م.حمد البرجس حرص الهيئة على مواكبة خطة التحول الرقمي الحكومية التي تستهدف تحويل وتغيير إجراءات العمل والنماذج والعمليات والاتصالات لدى الهيئة باستخدام التقنيات الرقمية مع استحداث تطبيقات متطورة في تقديم الخدمات الإلكترونية الى المتعاملين مع الهيئة.



وقال البرجس في تصريح صحافي ان الهيئة وفي إطار خطتها الإعلامية الرامية لتعريف الجمهور بخدماتها الالكترونية افتتحت أمس جناحها في مجمع الأفنيوز والذي يعرض الخدمات الالكترونية التي تقدمها الهيئة عبر موقعها الالكتروني وعددها 46 خدمة والتي تقدمها عبر تطبيق «سهل» وعددها 36 خدمة.



وشدد على أهمية التوسع في الخدمات الالكترونية واستخدامها من قبل الجمهور لما في ذلك من عوائد إيجابية عديدة منها توفير وقت وجهد المراجعين وتسهيل وسرعة حصولهم على الخدمة وإنجاز معاملاتهم على مدار الساعة، إضافة لرفع كفاءة وفاعلية الجهات في تقديم الخدمات وحوكمة أدائها، موضحا أن الهيئة تسعى الى زيادة عدد الخدمات المقدمة عبر التطبيق، مما يعزز من سعيها للمساهمة بفاعلية في خطة التحول الرقمي التي تتبناها الحكومة.