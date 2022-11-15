قامت رابطة اعضاء هيئة التدريب بجولة مكوكية داخل أروقة مجلس الأمة ومقابلة الأعضاء لعرض المطالب المستحقة للمدربين بمعاهد الهيئة، وكانت البداية مع النائب شعيب شعبان، ومن ثم النائب عبدالله فهاد اللذين قاما بتقديم اقتراح برغبة بمطالبات الرابطة بصفة الاستعجال. ثم التقى وفد الرابطة عضو اللجنة التعليمية النائب خليل أبل الذي تبنى مطالب الرابطة ووعد بحلها عن طريق اللجنة التعليمية. ثم انتقل وفد الرابطة لمقابلة نائب رئيس مجلس الأمة النائب محمد المطير الذي وعد بتلبية المطالبات للرابطة وتحديد موعد للرابطة مع رئيس مجلس ديوان الخدمة المدنية الوزير براك الشيتان. وفي الختام التقى وفد الرابطة بالنائب ثامر السويط وتم عرض المطالب عليه وابدى الداعم الكامل لهذه المطالب المستحقة. وقد مثل وفد الرابطة خلال اللقاءات كل من: د.محمد البريوج رئيس الرابطة، وم.طلال المضف نائب الرئيس، ويوسف الكوت أمين سر الرابطة. وركز وفد الرابطة على 3 مطالبات تتمثل في: بدل مؤهل للدراسات العليا (ماجستير ـ دكتوراه) أسوة بجميع موظفي الدولة، وترقية المدربين من حملة الدبلوم لجميع الدرجات الوظيفية وعدم توقفهم عند درجة وظيفية معينة، وصرف علاوة بدل خطر ـ علاوة بدل تلوث ـ علاوة بدل ضوضاء للعاملين بالورش. وفي الختام توجه رئيس الرابطة بالشكر لجميع اعضاء المجلس على حسن الضيافة والاستقبال والاستماع لمطالب الرابطة المستحقة والوعود بحلها. وأوضح الوفد أن الرابطة ستستمر بالمطالبات العادلة والمستحقة لأعضائها والمحاولة حتى تحقيقها.