مصنوعة حصرياً من الأحبار والمواد اللاصقة القائمة على الماء

مستوحاة من ثقافة وعمارة وقوارب قطر



يترقب عشاق كرة القدم انطلاق مونديال قطر، وباستخدام «الرحلة» الكرة الرسمية للبطولة، وهي الكرة الرابعة عشرة على التوالي التي تصنعها شركة «أديداس» لهذه المنافسة الكروية العالمية.



وكان «فيفا» قد أعلن عن أن من مميزات «الرحلة» أنها تتسم بقدرتها على التنقل في الهواء أسرع من أي كرة أخرى في تاريخ البطولة.



وعلى صعيد الاستدامة، تعد «الرحلة» أول كرة في كأس العالم تصنع حصريا من الأحبار والمواد اللاصقة القائمة على الماء.



واختارت شركة «أديداس» اسم «الرحلة»، لأنها مستوحاة من ثقافة وعمارة وقوارب قطر، إضافة لعلم قطر الوطني، وتمثل الألوان القاتمة والنابضة بالحياة على الخلفية اللؤلؤية، البلد المضيف لكأس العالم والانتشار المستمر للعبة.



وأكد «فيفا» أن كرة «الرحلة» ستزود بمستشعر وحدة القياس بالقصور الذاتي ليرسل كل بيانات حركة الكرة إلى غرفة عمليات الفيديو بسرعة تقدر بـ500 مرة في الثانية، ما سيتيح معرفة مكان ركلها بدقة لا متناهية.



كما ستستخدم تكنولوجيا جديدة بواسطة 12 كاميرا تثبت أسفل سقف الاستاد بهدف تتبع حركة الكرة، وما يصل إلى 29 نقطة بيانات تعمل بسرعة 50 مرة في الثانية مخصصة لكل لاعب في أرضية الملعب، وذلك من أجل احتساب الموقف الدقيق الذي تواجد فيه اللاعبون، كما تشمل نقاط البيانات هذه أطراف اللاعبين وحدودها المعنية بوضعية التسلل.



ومن خلال الجمع بين بيانات تتبع اللاعبين وبيانات الكرة وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، ستوفر التكنولوجيا شبه الآلية تنبيها تلقائيا لحكام الفيديو الـVAR والمباراة كلما استقبل مهاجم متسلل الكرة من أحد زملائه في المنتخب، وحينها يتحقق حكام الفيديو من وضعيات التسلل المقترحة من البرنامج بالنظر لمكان ركل الكرة وخط التسلل قبل إبلاغ الحكم الرئيسي بالقرار، ولا تستغرق هذه العملية الدقيقة برمتها أكثر من بضع ثوان فقط.