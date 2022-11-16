وليد علي: حظوظ قطر في تخطي دور المجموعات أكبر من بقية المنتخبات العربية

البطولة نجحت قبل انطلاقها.. ورونالدو لن يظهر بشكل جيد مع البرتغال

عبدالعزيز جاسم

في كل بطولة وحدث مهم يكون للنجوم كلمة وبصمة، وعندما يتعلق الأمر بأكبر حدث عالمي «كأس العالم» فلابد أن نرصد آراءهم وتوقعاتهم. «الأنباء» التقت أحد نجوم الكرة الكويتية، لاعب الأزرق السابق «المقص» وليد علي واستطلعت آراءه وتوقعاته عن مونديال قطر:



توقعاتك من سيتأهل إلى الدور الثاني؟



المجموعة الأولى: هولندا والسنغال المجموعة الثانية: انجلترا وويلز



المجموعة الثالثة: الأرجنتين وپولندا المجموعة الرابعة: فرنسا والدنمارك



المجموعة الخامسة: إسبانبا وألمانيا المجموعة السادسة: بلجيكا وكرواتيا



المجموعة السابعة: البرازيل وصربيا المجموعة الثامنة: البرتغال والأوروغواي



منتخب تتوقع أن يكون مفاجأة البطولة من حيث المستوى والنتائج؟



المنتخب الصربي بعدما قدم مستوى لافتا في التصفيات وتأهل على حساب البرتغال كمتصدر للمجموعة.



الأقرب لبلوغ المربع الذهبي؟



هناك العديد من المنتخبات القوية لكن أتوقع أن يكون بين ألمانيا والبرازيل والأرجنتين وهولندا.



من تتوقع ان يتوج بطلا لمونديال 2022؟



منتخب الأرجنتين الأقرب للظفر باللقب لما يقدمه من مستويات عالية في الفترة الأخيرة وثبات تشكيلته والجهاز الفني، وكذلك حصوله على لقب كوبا أميركا.



منتخب تشجعه؟ وآخر تتمنى أن يظهر بمستوى مشرف؟



منذ الصغر وأنا أشجع المنتخب الهولندي وأتمنى أن يحصل على لقب كأس العالم، وبشكل عام أريد أن تظهر جميع المنتخبات العربية بشكل مشرف وأن يبلغ أحدهم الأدوار الإقصائية.



من تتوقع يكون الحصان الأسود للمونديال؟



سيكون لصربيا كلمة في البطولة، لذلك ستكون الحصان الأسود.

من سيكون نجم المونديال؟



النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والذي بلا شك يريد أن يختم مسيرته في كأس العالم بتحقيق اللقب.



من برأيك سيكون أفضل لاعب واعد؟



ستكون المنافسة بين البرتغالي جوتا والإسباني بيدري.



جائزة أفضل حارس لمن ستذهب؟



أعتقد أن حارس استون فيلا الأرجنتيني داميان مارتينيز سيفوز بهذه الجائزة.



من سيحرز لقب الهداف؟



من الممكن ان تذهب لنجم المنتخب الألماني توماس مولر.



هل تعتقد أن النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي سيظهران بمستوى مميز؟



ميسي سيكون له حضور وكلمة، لكن رونالدو لا اعتقد لتراجع مستواه وعدم مشاركته بشكل دوري مع مان يونايتد.



لاعب ومنتخب افتقدته البطولة؟



بلا شك المنتخب الإيطالي يفتقده الجميع وكنت ارغب في مشاهدة نجم نابولي لورينزوانسيني.



المنتخبات العربية (قطر - السعودية - تونس - المغرب) ما توقعاتك لها في البطولة؟ ومن تتوقع ان يتأهل للدور الثاني؟



نظرا لصعوبة المجموعات التي وقعوا فيها لا أتوقع تأهل أي منهم، لكن إن كان هناك منتخب سيتأهل فهو القطري الذي تعتبر مجموعته أسهل نوعا ما من بقية المنتخبات العربية، بالإضافة لتألقه في الفترة الأخيرة، وكذلك كونه يلعب بين أرضه وجماهيره.



كيف تنظر إلى تنظيم قطر لنسخة مونديال 2022؟



هذه البطولة بالذات يجب أن يطلق عليها ناجحة قبل أن تبدأ فالتنظيم رائع والملاعب خيالية والترويج الإعلامي مميز، وسبق أن أقيمت بطولة كأس العرب وكانت جميع الأمور مميزة وتسير وفق ما خطط له، لذلك أقولها بصراحة «مونديال العرب» سيكون الأفضل من جميع النواحي.