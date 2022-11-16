أوصت اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس برئاسة د.حسن كمال بالموافقة على الاقتراح المقدم من العضو م.منيرة الأمير بشأن التعاقد مع مكتب خبرة عالمي لوضع الأسس الفنية لعقود النظافة وتحديد معايير الرقابة ومستويات التكلفة.



وقال كمال إن اللجنة أجلت الاقتراح المقدم من العضو فهد العبدالجادر بشأن العقارات المهجورة، وذلك لحين ورود تقرير من لجنة العقارات المتهالكة والآيلة للسقوط والمهجورة، مشيرا الى انه تمت الموافقة على تعديل الملاحظة الواردة في بند الملاحظات من جدول توزيع قسائم المخطط التنظيمي الخاص بمشروع تنظيم القطعتين 1 و2 بمنطقة السالمية المركز الإداري والتجاري الخاص بأحد العقارات. وذكر أن اللجنة أبقت على جدول أعمالها الموافقة النهائية على مشروع القطع التنظيمية لاجزاء العقارات غير المنظمة بالقطعة 9 في منطقة الفنيطيس ضمن محافظة مبارك الكبير وذلك لدعوة وزارتي الكهرباء والماء والأشغال، كما تم تأجيل بحث تخصيص أراض حكومية لصالح وزارة الصحة لبناء مستشفيات أهلية بمختلف المحافظات.