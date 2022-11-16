فرض القضاء البريطاني على الملياردير مايكل فوكس، مالك برج كرايسلر الشهير في نيويورك، أن يدفع لزوجته الفرنسية ألفينا كولاردو فوكس (47 عاما) أكثر من 37 مليون جنيه استرليني (43.8 مليون دولار)، في إطار تسوية مرتبطة بطلاقهما.



وكان مايكل فوكس (62 عاما) وألفينا قد تزوجا في نيويورك عام 2012 في علاقة أثمرت طفلين، لكنهما باتا يتواجهان في دعوى طلاق أمام محكمة في لندن حيث يقيمان بشأن النفقة التي يتعين على الملياردير المتحدر من ألمانيا، والذي انتقل للعيش في الولايات المتحدة منذ التسعينات، أن يدفعها للصحافية السابقة.